ÖZET | Manchester City - Mönchengladbach maç sonucu: 2-0

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 yendi. İlk yarıda Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan ile öne geçen City, skoru korumayı başardı. İlk maçı da 2-0 kazanan Pep Guardiola'nın ekibi çeyrek finale adını yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta Porto, Borussia Dortmund, PSG ve Liverpool adını çeyrek finale yazdırmıştı. Bu akşam ise Real Madrid ve Manchester City çeyrek finale kalan takımlar oldu



















