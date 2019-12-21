(ÖZET) Manchester City – Leicester City maç sonucu: 3 - 1

Premier Lig’in 18. haftasında Manchester City, milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City’yi konuk etti.

Manchester City, geri düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. Manchester City’ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Mahrez, 43. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan ve 69. dakikada Gabriel Jesus atarken Leicester’ın tek golü 22. dakikada Jamie Vardy’den geldi.

Karşılaşmada 90 dakikada sahada kalan milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, 35. dakikada sarı kart gördü.

Manchester City, bu sonuçla puanını 38 yaptı. İkinci sıradaki Leicester ise 39 puanda kaldı.