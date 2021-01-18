ÖZET | Manchester City - Cyrstal Palace maç sonucu: 4 - 0

Manchester City sahasında oynadığı Crystal Palace maçını 4-0 galip bitirdi ve 35 puanla Premier Lig'de ikinci sıraya yükseldi. Manchester United ile Liverpool'un berabere kaldığı haftada kazanan Pep Guardiola'nın ekibi, eksik maçlarını kazanıp lider olma fırsatı yakaladı

Manchester City 17 maç sonunda 35 puana ulaşırken Manchester United 18 maçta 37 puan, Liverpool 18 maçta 35 puana ulaştı. Manchester City adına bu maçta ilk golde asist yapan Kevin de Bruyne, böylece 100. asistini imza atmış oldu

PREMIER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU



