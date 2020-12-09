ÖZET | Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maç sonucu: 1 - 0

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 kaybetti. Maç boyunca daha etkili bir futbol oynayan Sivasspor, aradığı golü bir türlü bulamazken Maccabi Tel Aviv ikinci yarıda savunma oyuncusu Saborit ile golü buldu ve maçı 1-0 kazandı.

Sivasspor da yoluna devam edemeyince temsilcimiz kalmadı. Sıralamada 13.basamakta yer alan Türkiye, böylece 2022-23 sezonunda lig şampiyon olan temsilcimiz Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılamayacak. Diğer temsilcilerimizde fazla eleme turu maçları oynayacak. Bu sezon yani 2020-21 şampiyonu olacak takım belki de Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılan son temsilcimiz olacak





Maçtan Dakikalar

5.dakikada son kanattan Kayode geldi çizgiye kadar indi ortasını yapamadan savunma uzaklaştırdı ve top kornere gitti

6.dakikada sol kanattan korneri Max Gradel kullandı ortasını ön direkte savunma çıkardı

12.dakikada Kayode ceza sahasına girmeden hemen vurdu şutu savunmadan döndü

17.dakikada sol kanattan topu kapan Max Gradel ortasını yaptı savunma son anda topu çıkardı

27.dakikada Cohen ceza sahası dışından vurdu şutu Samassa'da kaldı

32.dakikada sol kanattan serbest vuruşu Biton kullandı ortasını savunma kornere attı

33.dakikada kale sahasına gelen topu Claudemir çıkardı

38.dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Fajr kullandı ortasını savunma son anda uzaklaştırdı

Sivasspor ilk yarıda rakip yarı sahada ciddi bir baskı kurdu

42.dakikada sağ kanattan Robin Yalçın ortaladı seken topu Kayode aldı ama şutunu çekemedi

ÖNEMLİ FIRSAT! 44.dakikada sağ kanattan Kayode geldi yerden pasına uygun durumda Fajr vurdu top savunmadan döndü

45.dakikada bu kez Max Gradel topu taşıdı rakibini geçip sert vurdu şutu kalecide kaldı

İlk yarı golsüz berabere sona erdi

İkinci yarı başladı. Takımla devre arasında oyunu değiştirmedi

47.dakikada Maccabi etkili geldi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Cohen bekletmeden vurdu şutu yandan auta gitti

SARI KART! 52.dakikada Tilbi, orta sahada yaptığı sert faul sonucu hakemden sarı kart gördü

53.dakikada ceza sahasına gelen ortaya Hakan Arslan hareketlendi ancak ofsayt pozisyonunda kaldı

55.dakikada Kayode sağ kanattan hızlı geldi ortasına Yatabare kale sahasında dokunamadı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 61.dakikada Maccabi Tel Aviv'de Biton çıktı yerine Davidzada girdi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 63.dakikada Sivasspor Claudemir çıktı yerine Arouna Kone girdi

GOL! 66.dakikada Saborit çalımlarla ceza sahasına yaklaştı ve sert vurdu, şutu kalecinin üstünden filelere gitti

68.dakikada Gradel'in ceza sahası dışından şutu farklı biçimde auta gitti

71.dakikada Fajr ceza sahası dışından vurdu ve şutu auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 74.dakikada Maccabi Tel Aviv'de Golasa ve Cohen çıktı yerine Rıkan ve Ben Chaim girdi

SARI KART! 77.dakikada Fajr ve Rikan itirazları sonucu hakemden sarı kart gördü

78.dakikada serbest vuruşu Max Gradel kullandı şutu savunmadan döndü

SARI KART! 79.dakikada Aaron Appindogoye yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

SARI KART! 80.dakikada Arouna Kone hava topu mücadelesinde yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

82.dakikada sağ kanattan Robin Yalçın geldi yerden sert ortasını savunma uzaklaştırdı

Maçı Maccabi Tel Aviv 1-0 galip bitirdi









































Maçtan notlar

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor’da futbolcular, maç öncesinde orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etti. Sivassporlu futbolcular, maçın başında orta sahada diz çöküp sağ yumruklarını havaya kaldırarak, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu’nun yardımcı antrenör Pierre Webo’ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.









Sivasspor’un UEFA listesinde yer alan 23 oyuncudan Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Marcelo Goiano, Isaac Cofie, Yasin Öztekin, Erdoğan Yeşilyurt, Kubilay Eren Şahin, Jorge Felix ile Muhammed Can Tuncer kadroda yer almadı.

Sivasspor'un Maccabi karşılaşmasında yedek kulübesinde sadece 3 futbolcusu bulunan Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural için orta alanda ihtiyaç duyulması halinde oynayabilmesi özel forma yaptırdı



