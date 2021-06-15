Son Avrupa Futbol Şampiyonası’nın sahibi Portekiz, F Grubu’nda ilk maçına Fenerbahçeli Attila Szalai’nin formasını giydiği Macaristan karşısında çıktı. Macarlar turnuvanın ev sahibi oldukları için mücadele Başkent Budapeşte’de bulunan 67 bin 215 kişilik Puskas Arena’da oynandı. Seyirci garantisinin yüzde 100 olarak verildiği Budapeşte’deki karşılaşmayı hakemimiz Cüneyt Çakır, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun’la birlikte yönetti.

Puskas Arena’da oynanan maçı Cüneyt Çakır yönetti.

Yüzde 67 oranında topla oynayan Portekiz’in Jota ve Ronaldo ile girdiği gol pozisyonlarından yararlanamadığı ilk yarı, 0-0 bitti. Portekiz aradığı golü 84. dakikada buldu. Sağ kanattan gelen pasla penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Guerreiro’nun şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası’nda sahaya çıkan ilk futbolcu oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, 2004, 2008, 2012 ve 2016’daki turnuvalarda da ülkesini temsil etmişti.

Ronaldo, 87. dakikadaki penaltı atışını gole çevirerek Portekiz’i 2-0 öne geçirdi. 90+2. dakikada Rafa Silva ile arasındaki pas alış verişi sonrası altı pasta topu alan Ronaldo, kaleci Gulacsi’yi çalımlayarak attığı golle Portekiz’in sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.









Cristiano Ronaldo, Macaristan'a attığı gollerle 5 farklı turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu olarak tarihe geçti.

Avrupa Futbol Şampiyonası finallerindeki gol sayısını 11’e çıkaran Ronaldo, Michel Platini ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi. Eski Fransız futbolcu Platini, 9 golünü de EURO 1984’te atmıştı. Ronaldo ise bu turnuvaya kadar 2004’te 2, 2008’de 1, 2012 ve 2016’da 3’er gol kaydetmişti.