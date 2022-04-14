(ÖZET) Lyon - West Ham United maç sonucu: 0-3
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Fransız temsilcisi Lyon ile Premier Lig ekibi West Ham United karşı karşıya geldi. 1-1'lik ilk maçın rövanşında sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrılan West Ham United, adını yarı finale yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Fransız temsilcisi Lyon ile Premier Lig ekibi West Ham United karşı karşıya geldi. 1-1'lik ilk maçın rövanşında sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrılan West Ham United, adını yarı finale yazdırdı.
West Ham United'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Craig Dawson, 44. dakikada Declan Rice ve48. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.
İngiliz ekibi yarı finalde Barcelona'yı eleyen Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.