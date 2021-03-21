ÖZET | Lille - Nimes maç sonucu: 1-2

Ligue 1'de lider konumda bulunan Lille, 30.hafta maçında Nimes karşısında adeta şok yaşadı. Takipçileri Lyon ile PSG arasında oynanacak kritik maçın olduğu haftada Lille'in hedefi mutlak üç puandı ancak konuk ekip Moussa Kone ve Ripart ile sonuca gitti

Burak Yılmaz uzun bir aradan sonra ilk 11'de sahaya çıkarken 90 dakika görev yaptı. Zeki Çelik yine 90 dakika oynarken Yusuf Yazıcı son 25 dakika süre aldı. Ev sahibi takımın tek golünü Xeka kaydetti



