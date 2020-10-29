(ÖZET) Lille - Celtic maç sonucu: 2-2

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. maçında Lille, İskoç ekibi Celtic'i ağırladı. Maça fırtına gibi başlayan İskoçlar Mohamed Elyounoussi'nin 28 ve 32. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda ise Lille'den geri dönüş geldi. 64'te Murak Yılmaz'ın da oyuna girmesiyle iyice hücumcu bir yapıya bürünen Fransızlar, 67'de Zeki Çelik'in arka direğe çok güzel koşusu sonunda attığı golle farkı 1'e indirdi. 75'te de Jonathan Ikone maça 2-2'lik beraberliği getiren golü attı ve 90 dakika bu skorla sona erdi.

Bu maçın ardından Lille 4, Celtic ise 1 puana çıktı.

Maçtan dakikalar...

28' Elyounoussi, Celtic'i 1-0 öne geçiren golü attı.

32' Mohamed Elyounoussi Celtic adına skoru 2-0 yaptı.

40' Jonathan David Lille adına penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Scott Bain penaltıyı kurtardı.

İlk yarı 2-0 Celtic üstünlüğüyle sona erdi.

64' Burak Yılmaz, Jonathan David'in yerine oyuna girdi.

67' Zeki Çelik Lille adına farkı 1'e indiren golü attı.

75' Jonathan Ikone Lille adına eşitliği getirdi.

İki takımın ilk 11'leri:

Lille:

Maignan, Zeki Çelik, Soumaoro, Botman, Bradaric, Ikone, Soumare, Andre, Bamba, Yusuf Yazıcı, David.

Celtic:

Scott Bain - Shane Duffy - Scott Brown - Ryan Christie - Olivier Ntcham - Mohamed Elyounoussi - Jeremie Frimpong - Kristoffer Ajer - Callum McGregor - Diego Laxalt - Albian Ajeti