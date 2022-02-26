(ÖZET) Leeds United - Tottenham maç sonucu: 0-4

İngiltere Premier Lig'in 27. hafta mücadelesinde Leeds United sahasında Tottenham'ı ağırladı. Tottenham sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Doherty, 15. dakikada Kulusevski, 27. dakikada Harry Kane ve 85. dakikada Son kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Tottenham puanını 42'ye yükseltirken galibiyet hasreti 6 maça çıkan Leeds United 23 puanda kaldı.
Premier Lig tarihinin en iyileri
Tottenham'da Harry Kane-Son ikilisi birbirlerine toplamda 37 gol attırarak Premier Lig tarihinin en fazla gol atan ikilisi olmayı başardı.