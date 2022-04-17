ÖZET | Konyaspor - Gaziantep FK maç sonucu: 4-1

İttifak Holding Konyaspor ile Gaziantep FK 33. hafta maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım ikincilik şansını sürdürmek için kazanmak zorundaydı. İlhan Palut'un öğrencileri rakibini 4-1 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Konuk ekipte Doğan Erdoğan 39. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi takımın gollerini 32. dakikada Endri Çekici, 43. dakikada Ahmed Hassan ve 56. dakikada Hadziahmetovic ve 90+4'te Mihalak kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 87. dakikada Muhammet Demir attı. Konyaspor bu galibiyetle Fenerbahçe ile orasındaki puan farkını bire indirdi.

Konyaspor gelecek hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Göztepe 'yi konuk edecek.

(Maçtan dakikalar)

9. dakika | Mihalak'ın ortasında Endri Çekici harika vurdu kaleci Günay gole izin vermedi.

22. dakika | Konyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Soner'in vuruşunda Kitsiou çizgiden çevirdi.

24. dakika | Konyaspor yine etkili geldi. Skubic içeriye çevirdi. Konrad Michalak'ın vuruşunda yine Günay golün geçişine izin vermedi.

GOOOOOL | 32. dakikada Zymer Bytyqi'nin ceza sahası içine ortasında Endri Çekici harika bir kafa golü ile Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

KIRMIZI KART | Gaziantep FK'da Doğan Erdoğan, Hadziahmetovic'e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

42. dakika | Ahmed Hassan'la gole yaklaştı Konyaspor. Ahmed Hassan'ın vuruşu direkten döndü.

GOOOOOL | 43. dakika Mihalak ceza sahası içine çok iyi kesti. Ahmed Hassan kafayla topu ağlara gönderdi. Skor 2-0 oldu.

Maçın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi...

51. dakika | Gaziantep FK etkili geldi. Muhammet'in sert vuruşu Sehic'ten döndü. Savunma kornere uzaklaştırdı.

54. dakika | Maxim'in harika pasında Furkan ceza sahası içinde kötü vurdu. Top kaleci Sehic'te kaldı.

GOOOOOL | 56. dakikada Amir Hadziahmetovic ceza sahası dışından müthiş bir plaseyle durumu 3-0 yaptı.

58. dakika | Maxim'in pasında Oğuz ceza sahası içinde sağ çaprazdan çok sert vurdu. Sehic gole izin vermedi.

78. dakika | Konyaspor hızlı hucümla geldi. Hadziahmetovic'in vuruşu kaleci Günay'da kaldı.

81. dakika | Muhammet'in kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı çıktı.

GOOOOOL | 87. dakikakada Mirza Cihan'ın pasında Muhammet Demir topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

GOOOOOL | 90+4. dakikada Mihalak maçın sonucunu belirleyen bir gol kaydetti ve skoru 4-1 yaptı.

Konyaspor - Gaziantep FK 11'ler

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amir Hadziahmetovic, Soner, Çekiçi, Michalak, Bytyqi, Ahmed Hassan

Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim, Doğan, Furkan, Vetrih, Maxim, Figueiredo, Muhammet



