(ÖZET) Konyaspor-Denizlispor maç sonucu: 2-0

Kaybedecek çok şeyi olan iki takım Konyaspor ve Denizlispor kapışıyor. İlk yarıda oynanan oyun ise faciadan başka bir şekilde açıklanamaz. Son sırada yer alan Horozlar, 5’li savunma ile maça çıkıyor. Bu savunmanın derinliği ise çok geride. Orta sahalar, savunmaya destek veriyor. İleri çıkmaktan aciz olan Denizli, Konyasporlu futbolculara da boş alan bırakmıyor. Ortaya çıkan bu oyun sonucunda koca 45 dakika boyunca tek bir tehlikeli atak yoktu. İkinci yarıda ise senaryo değişti. Devrenin hemen başında savunma arkasına toplar atan, sağlı-sollu ortalarla etkili olmaya başlayan İlhan Palut’un ekibi, 52’de aradığı golü buldu. Milosevic ortaladı, savunmadan çıkan Abdülkerim, fileleri sarstı: 1-0.

Cezayı kestiler

Kalan bölümde konuk ekip, oyun anlayışından ödün vermedi. Konyaspor savunmaya tıkılı kalan rakibine cezayı kesti. 80’de Shengelia topu harika getirdi ve içeri çevirdi, Sekidika’ya sadece dokunmak kaldı: 2-0. Mücadelenin son bölümünde oyunu rölantiye altına alan Konyaspor, galibiyete uzanmasını bildi. İlhan Palut yönetimindeki Yeşil-Beyazlılar, gelecek adına iyi sinyaller verdi. Denizli için ise daha önce de söylediğim gibi artık dönüşü olmayan bir yola girmiş gibi gözüküyorlar.

Mertcan Polat