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(ÖZET) Köln - Bayern Münih maç sonucu: 0-4

Almanya Bundesliga'nın 19. hafta mücadelesinde Köln sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Robert Lewandowski'nin hat-trick ile yıldızlaştığı maçta Bayern Münih, Köln'ü 4-0 mağlup etmeyi başardı.

15 Ocak 2022, Cumartesi 19:32 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Köln - Bayern Münih maç sonucu: 0-4

Almanya Bundesliga'nın 19. hafta mücadelesinde Köln sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Robert Lewandowski'nin hat-trick ile yıldızlaştığı maçta Bayern Münih, Köln'ü 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, 9, 62 ve 74. dakikalarda Lewandowski ve 25. dakikada Tolisso kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maçlık galibiyet serisi son bulan Köln, 28 puanda kaldı. 46 puana yükselen Bayern Münih ise liderliğini devam ettirdi.

Lewandowski'den 300. gol

Mücadelede hat-trick yapma başarısı gösteren Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, Bundesliga'da, 300. golünü ağlara gönderdi.

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