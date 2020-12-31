ÖZET Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor maç sonucu: 3-1

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta 23 puanla 7. sırada yer alan Kocaelispor, 18. hafta maçında 17 puanlı Zonguldak Kömürspor’u konuk etti. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısında Kocaelispor etkiliydi, 45’te golü buldu. Ceza yayında topla buluşan Yiğitali Bayrak, iki rakibini eksilttikten sonra kaleye şut gönderdi. Savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu ve Kocaelispor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Bayram günündeydi

İkinci yarıda konuk Zonguldak Kömürspor beraberlik golü için yüklenirken Emre ile bulduğu pozisyonlarda kaleci Bayram başarılıydı. 86’da ise oyuna sonradan dahil olan Muhammed Gönülaçar farkı ikiye çıkardı. Zonguldak Kömürspor 90+3 te Tezcan ile farkı bire indirirken skoru belirleyen gol 90+4’te Cerem’den geldi. Mücadeleden Kocaelispor 3-1 galip ayrıldı.