(ÖZET) Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maç sonucu: 0-0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup Play-Off yarı finalinin ilk maçında Kocaelispor kendi evinde Hekimoğlu Trabzon’u ağırladı. Kocaeli Stadı’nda oynanan maçta Süper Lig hakemi Bahattin Şimşek düdük çaldı. Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın rövanşı, 24 Mayıs Pazartesi günü saat 16.00’da Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanacak. Tur atlayan takım finalist olacak.
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xx), Yusuf Bozdoğan (xx), Kamil Çetin (xx)
KOCAELİSPOR: Bayram (xx) - Musa (xx), Batuhan (xx) (Dk.87 Yiğit Ali), Murat Cem (xx), Semih (xx), Gökhan (xx), Numan (xx), Benhur (xx), İrfan (x) (Dk.77 Yılmaz x), Dilaver (x) (Dk.68 Mervan x), Mesut (x) (Dk.77 Mustafa x)
HEKİMOĞLU TRABZON: Abdulaziz (xx) - Uğur (xx), Samet (xx), Musa Caner (xx) (Dk.90 Mehmet), Halil İbrahim (x) (Dk.81 Serkan), Ali (xx), Yasin (xx), Bahadır (xx), Özkan (xx) (Dk.87 Miraç), Oğuz (xx), Batuhan Karadeniz (x) (Dk.81 Mücahit)
SARI KART: Halil İbrahim, Oğuz (Hekimoğlu Trabzon)