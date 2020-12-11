ÖZET | Khmki - CSKA Moskova maç sonucu: 87-96

Bu galibiyetle CSKA Moskova 10. galibiyetini alırken Khimki Moskova ise 11. yenilgisini yaşadı. CSKA Moskova’da Mike James 36 sayı, 9 ribaund, 10 asist ve 1 top çalma ile 51 verimlilik puanı üretti ve inanılmaz bir performans ortaya koydu. James, 36 sayı ve 51 verimlilik puanı ile rekorlarını kırdı. Darrun Hilliard maçı 15 sayı ve 5 ribaund ile tamamlarken Joel Bolomboy 10 sayı ve 3 ribaund üretti. Nikola Milutinov da 11 sayı ve 11 ribaund ile double-double yaptı. Khimki Moskova’da Alexey Shved 26 sayı ve 5 asist ile oynadı. Jonas Jerebko 16, Jordan Mickey ise 11 sayı ile oynadı.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 22-25

2. çeyrek: 43-52 (21-27)

3. çeyrek: 69-77 (26-25)

4. çeyrek: 87-96 (18-19)