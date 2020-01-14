(ÖZET) Kayserispor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-0

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor'la deplasmanda karşılaştı.

Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar...

9. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Harun soluna yatarak direk dibinde topu çeldi.

26. dakikada Lopes sağdan ortaladı. Arka direkte Emre kafayı vurdu. Top yandan auta çıktı.

34. dakikada Kayserispor, Lopes’in kafa vuruşu ile golü buldu. Ancak hakem Bahattin Şimşek, VAR’ın uyarısı ile pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

39. dakikada Hasan Hüseyin, ceza alanı dışından sol ayağı ile sert bir şut çıkardı. Top, üstten az farkla auta gitti.

55. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Bu dakikada Lopes’in uzun pasında Artem Kravets, kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Kravets plase vuruş yaptı. Açıyı kapatan Harun, topun ağlara gitmesine mani oldu.

65. dakikada sol kanattan Deniz Türüç ortaladı. Kruse ön direkte kafayı vurdu. Top, az farkla auta çıktı.

77. dakikada Alper Potuk kaleye şutunu attı. Kaleci Lung'dan seken topu altıpas çizgisi üzerinde önünde bulan Ferdi vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Bu oyunla nasıl şampiyon olacak?

Kayseri'nin durumunu yazmaya gerek yok. Kupa maçında tam konsantrasyon da oynamayabilirsin, peki! Ancak bu oyunun, bu isteksizliğin açıklaması var mıdır? Hayatımızdan 90 dakikayı boşa harcadık adeta... "3-5 genç izledik en azından" desek, o da yok.

Savunma hala çok garip hatalar yapıyor. Fenerbahçe ümit vermiyor... Dost acı söyler; bu saatten sonra hakem hatası da kurtarmaz! Her deplasmanda Jailson 40 metreden gol atamaz! Altay yüzde 100 golleri çıkaramaz!

İki takımın maç kadroları:

Kayserispor:

Silviu Lung - Mert Kula - Miguel Lopes - Ben Rienstra - Yasir Subaşı - Aksel Aktaş - Hasan Hüseyin Acar - Emre Demir - Bernard Mensah - Brice Dja Djedje - Artem Kravets

Yedekler

İsmail Çipe - Emirhan Civelek - Furkan Polat - Antony Uzodimma - Pedro Henrique - Ömer Uzun

Fenerbahçe:

Harun Tekin - Mauricio Isla - Nabil Dirar - Mathias Zanka - Jailson - Ferdi Kadıoğlu - Deniz Türüç - Tolga Ciğerci - Tolgay Arslan - Alper Potuk - Mevlüt Erdinç

Yedekler:

Altay Bayındır - Adil Rami - Serdar Aziz - Murat Sağlam - Ozan Tufan - Max Kruse - Mehmet Ekici - Luiz Gustavo - Vedat Muriqi - Garry Rodrigues