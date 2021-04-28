ÖZET | Kayserispor - Denizlispor maç sonucu: 6-3

Düşme hattında bulunan Kayserispor ile Denizlispor Süper Lig'de 38. hafta maçında zorlu maçta karşı karşıya geldi. Sezonun ilk yarısında Denizlispor'da görev yapan Yalçın Koşukavak Kayserispor'da ilk maçında eski takımına karşı mücadele etti. Gol yağmuru şeklinde geçen maçı ev sahibi Kayserispor 6-3'lük skorla kazandı ve kritik haftada 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın 41. dakikasındna itibaren 10 kişi mücadele eden Denizlispor ise ligde kalma adına önemli bir maçtan eli boş döndü.

Alınan bu sonuçla Kayserispor puanını 38'e yükseltti. Denizlispor ise 28 puanla ligin en son sırasında kaldı.

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Maçtan dakikalar

Maça hızlı başayan taraf Kayserispor oldu. Dakikalar 5'i gösterdiğinde hızlı gelişen Kayserispor atağında Henrique, sol kanattan ceza sahasına sokulup yakın direk dibine doğru şutunu çekti. Kaleci Abdulkadir Sünger gole izin vermedi.

Zorunlu değişiklik

Karşılaşmanın henüz başında Denizlispor'da zorlu bir değişiklik gerçekleşti. 6. dakikada Denizlispor'da sakatlanan Oğuz Yılmaz yerine Özer Özdemir oyuna girdi.

Gol iptal

Mücadelenin 9. dakikasında Kayserispor golü buldu ama geçerlilik kazanmadı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Abdulkadir topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Seken topu Kolovetsios ağlara gönderdi. Ama hakem kaleci Abdulkadir'e faul yapıldığını tespit etti.

Mücadelenin 13. dakikasında Kayserispor tehlikeli bir ataktan yaralanamadı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Lennon, sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup şut açısını yarattı. Sol ayağı ile vuruşunu yaptı. Top kaleci Abdulkadir'de kaldı.

İlhan Parlak gol perdesini açtı

GOL | Maçta dakikalar 18'i gösterdiğinde Kayserispor golü İlhan Parlak ile buldu. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen İlhan Parlak, sol çaprazda dar açıdan kalecinin üzerinden çok şık bir aşırtma vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. İlhan Parlak, Süper Lig kariyerinde bu sezon 7. golünü attı.

VAR'dan sonra gelen gol

GOL | Maçın 26. dakikasında Kayserispor Avramovski ile skoru 2-0'a getirdi.

Kvrzic ile verkaç yapan Avramovski kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Top kaleci Abdulkadir'den sekti. Seken topu tamamlayan Avramovski dar açıdan topu filelere göndermeyi başardı. Ama Özgür Yankaya, Avramovski'nin topla elle oynadığını belirterek golü iptal etti. Ardından VAR incelemesinin ardından gol kararı verildi.

2 golü kalesinde görmesinin ardından Denizlispor rakip kalede daha fazla görünmeye başladı. 30. dakikada Paz'ın hatalı pasında ceza sahasında topla buluşan Rodallega, kaleciden sıyrılmak istedi. Ama Doğan araya girip topu çelmeyi başardı.

Sagal farkı bire indirdi

GOL | Maçın 31. dakikasında Denizlispor'da Sagal sahneye çıktı ve aradaki farkı bire indirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sagal ön direkte kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi. Sagal da Avramvoski gibi Süper Lig'de bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Kırmızı kart

Denizlispor'da Murawski, 41. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Murawski, hızlı gelişen Kayserispor atağında Henrique'yi düşürdüğü için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından ataklarını sıklaştıran Kayserispor 43. dakikada kaleci Abdulkadir'i geçemedi. Sabovic paslaşarak ceza sahasına sokuldu. Penaltı noktası üzerinden şutunu çekti. Abdulkadir sağına çok iyi uzandı ve gole izin vermedi.

Avramovski farkı 2'ye çıkardı

GOL | Mücadelenin 45+5. dakikasında Kayserispor Denizlispor savunmasının eksikliğini iyi değerlendirdi ve Avramovski skoru 3-1'e getiren golü kaydetti. İlhan Parlak'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Avramovski, ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Kaleci Abdulkadir'in müdahalesine rağmen top ağlara gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Kayserispor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kayserispor'da Paz sahneye çıktı

GOL | Karşılaşmanın 2. yarısına da hızlı başlayan ev sahibi Kayserispor oldu. 51. dakikada Paz'ın kafa golü ile skoru 4-1'e getirdi. Sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Lennon'ın ortasında Paz kafayı vurdu ve topu yakın direk dibinden ağlara gönderdi.

Mücadelenin 56. dakikasında Avramovski'nin sağ kanattan direkt kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.

İlhan Parlak farkı iyice açtı

GOL | Maçın 61. dakikasında iyice rahatlayan Kayserispor skoru İlhan Parlak ile 5-1'e getirdi. Denizlispor 10 kişi kaldıktan sonra oyundaki konsantrasyonunu kaybetmiş bir görüntü sergiledi. Sağ kanattan Lennon'ın ön direğe çıkarttığı topa İlhan Parlak ön direkte dokundu ve topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Avramovski'nin kale sahasına çevirdiği topa Melih dokundu. Kaleci Abdulkadir gole izin vermedi.

Mesanovic golünü attı

GOL | 10 kişi mücadele etmek zorunda kalan Denizlispor, 80. dakikada Mesanovic'in golü ile skoru 5-2'ye getirdi. Recep Niyaz'ın şutunda kaleci Doğan'dan seken topu Mesanovic takip etti ve topu filelere gönderdi.

Sakıb farkı 2'ye indirdi

GOL | Maçın 90. dakikasında Ali Yavuz'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direğe düşen topa Sakıb çok sert bir vuruş yaparak topu köşeden ağlara gönderdi.

Melih Okutan skoru belirledi

GOL | 90+6. dakikada Kayserispor'da oyuna sonradan giren Melih Okutan maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Ramazan'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Melih Okutan, uzak köşeye çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

Maçta son düdük çaldı ve Kayserispor 6-3'lük galibiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın 11'leri

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Sabovic, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak.

Denizlispor: Abdulkadir, Muhammet, Leismann, Oğuz, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Hasan, Sagal, Dossevi, Rodallega



