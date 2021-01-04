ÖZET | Kasımpaşa - Fenerbahçe maç sonucu: 0-3

Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanındaydı. İki takımın da ciddi eksiklerinin olduğu maçta Fenerbahçe ilk dakikalardan itibaren üstünlüğünü hissettirdi. 14. dakikada sol kanattan Mert Hakan'ın ortasına Pelkas dokundu ve topu Thiam'a indirdi. Meşiin yuvarlak yere inemden vuran Thiam çok güzel bir gol attı. 45+1'de yine Pelkas'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam, klas vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

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İkinci yarıda iki takım adına da önemli bir pozisyon olmadı. Son dakikalarda disiplinden kopan Kasımpaşa karşısında daha rahat oynayan Sarı Lacivertliler2de 86. dakiakda topun dibine çok güzel giren ve klas bir gol atan Ferdi Kadıoğlu maçın skorunu belirledi; 0-3.

Başakşehir maçının ardından Kasımpaşa mücadelesinden de 3 puan alan Sarı Lacivertliler perşembe günü Alanyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise son 4 maçının 3'ünü kaybetti.

Maçtan dakikalar...

8' Pelkas'ın ceza alanı içinde sağ kanattan pasında Mame Thiam'ın şutu üstten farklı derecede auta gitti. Müsait pozisyonda Senegalli kötü vurdu.

THIAM HARİKA VURDU, GOLÜ ATTI

14' Fenerbahçe Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Mert Hakan'ın ortasında Pelkas yükseldi, havalanan topa Thiam harika vurdu ve golü attı. Bu, Süper Lig'de Thiam'ın ilk golü...

PENALTI TARTIŞMASI

17' Sinan Gümüş ceza sahasında yerde kaldı, penaltı bekliyor. Hakem "devam" dedi. VAR ile olan konuşmasının ardından hakem Halis Özkahya bir kez daha 'devam' dedi.

27' Anıl Koç'un ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Altay Bayındır uzak köşeden topu çeldi.

36' Valencia topu ağlara gönderdi ama ofsayt bayrağı havada. VAR kontrolü yapıldıktan sonra gol iptali kesinleşti.

PELKAS'TAN GÜZEL PAS, THIAM'DAN GZEL GOL!

45+1' Pelkas'ın müthiş pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Thiam kaleciyle karşı karşıya çok güzel vurdu ve takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

50' Sinan Gümüş'ün sol çaprazdan şutunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

62' İkinci yarıda iki takım adına da önemli bir pozisyon yok. Maçta tempo düşük.

68’ Mert Hakan’ın yerine Jose Sosa oyunda...

73’ Enner Valencia yerini Samatta’ya bırakıyor.

86' Ozan Tufan'ın pasında sağ çaprazdan ceza alanına girmek üzereyken kalecinin açıldığını gören Ferdi Kadıoğlu, topun dibine çok güzel girdi ve skoru 3-0 yapan golü attı.

Kassımpaşa - Fenerbahçe 11'ler...

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tirpan, Brecka, Hadergjonaj, Sadiku, Doğucan, Anıl, Yusuf, Alan, Hodzic

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam.



