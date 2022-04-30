(ÖZET) Kasımpaşa - Başakşehir maç sonucu: 2-3

Süper Lig 'in 35. haftasında Başakşehir, zorlu deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.

Maçtan önemli dakikalar

Kasımpaşa - Başakşehir maçı başladı.

6. dakikada Başakşehir'de Deniz Türüç sağ kanatta topla buluştu. Deniz, soluna çekerek ceza sahasına giereken şutunu çekti ancak kaleci Ertuğrul topu kurtardı.

7. dakikada ise bu kez Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza sahası dışından Eysseric'in vuruşu az farkla auta gitti.

23. dakikada Başakşehir organize bir atak geliştirdi. Caicara'nın Mahmut'la paslaşmasıyla derinlik kazanan Başakşehir hücumunda sol kanatta boş olan Trezeguet'in zayıf vuruşunda kaleci Ertuğrul topu kurtardı.

28. dakikada Trezeguet topla buluştu. Ceza sahasına yakın bir bölgeden sol kanattan yaptığı ortaya Gulbrandsen kafa ile dokundu ve Başakşehir Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti.

İki dakikada iki gol!

43. dakikada sol kanatta topla buluşan Eysseric, Deniz Türüç'ten kurtuldu ve ortasını yaptı, ceza sahası içindeki Fall topu filelere gönderdi ve skor 1-1 oldu. Kasımpaşa ilk isabetli şutunda golü bulmuş oldu.

golün hemen ardından Başakşehir rakip kalede gol aramaya başladı. 44. dakikada Trzeguet'nin ortasında Gulbrandsen topa dokundu ancak karambolde top Brecka'nın önünde kaldı. Brecka'nın hatasında top Trezeguet'nin önünde kaldı ve Mısırlı futbolcu skoru 2-1 yaptı!

45.dakikada Başakşehir Gulbrandsen ile bir gol daha buldu ancak VAR Gulbrandsen topla buluşmadan önce ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

İlk yarı 2-1 Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

50. dakikada gelişen Başakşehir atağında Trezeguet ceza sahasında kaleci Ertuğrul tarafından düşürüldü ve hakem Alper Ulusoy penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Deniz Türüç, skoru 3-1'e getiren golü attı.

61. dakikada Başakşehir, Gulbrandsen ile dördüncü golü kaçırdı! Savunmanın arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Gulbrandsen, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta vurdu.

69'da Kasımpaşa'da Eysseric'in ceza sahası dışından şutu auta gitti.

Muleka bu maçta da attı

78'de ani gelişen Kasımpaşa atağında Travnik'in köşeye vurşunu kaleci kornere çeldi. Kullanılan köşe vuruşunda Muleka topu kafayla ağlara gönderdi ve skor 3-2 oldu.

Gulbrandsen yine VAR'a takıldı

golden hemen sonra yine Başakşehir hızlı atakla Kasımpaşa kalesine geldi. Doğucan2dan topu kapan Gulbrandsen topu ağlara gönderdi. VAR'ın uyarısıyla pozsiyonu tekrar izleyen Alper Ulusoy, Gulbrandsen'in Doğucan'a faul yaptığna karar verdi ve golü iptal etti.

Ertuğrul çizgiden çıkardı!

83. dakikada Serdar'ın ceza sahasına çevirdiği topta Gulbrandsen kayarak vuruşunu yaptı ancak Ertuğrul tam çizgide topun kontrolünü sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Başakşehir, ligin flaş ekibi Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu skorun ardından Başakşehir 60 puana ulaşırken Kasımpaşa 47 puanda kaldı.

Kasımpaşa - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kasımpaşa - Başakşehir 11'ler

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj Donk, Brecka, Eren, Eysseric, Doğucan, Hajradinovic, Mabil, Fall, Muleka

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen