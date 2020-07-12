(ÖZET) Juventus - Atalanta maç sonucu: 2-2

İtalya Serie A Ligi'nin 32. hafta mücadelesinde lider Juventus, sezonun flaş takımı Atalanta'yı konuk etti. Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk ekip Zapata ile 16. dakikada öne geçti: 0-1.

Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarının 55. dakikasında Juventus’ta kazanılan penaltı atışını gole çeviren Cristiano Ronaldo, skora yeniden eşitliği getirdi: 1-1.

81. dakikada Atalanta, Malinovskiy ile maçta bir kez daha öne geçti: 1-2. 90. dakikada Juventus bir penaltı daha kazandı. Penaltı atışını gole çeviren Ronaldo, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak, maçın skorunu belirledi: 2-2.

Bu golle müsabaka 2-2 eşitlikle sona ererken, Ronaldo kaydettiği penaltı golleriyle Juventus’u yenilgiden kurtardı.

Bu sezon Serie A'da 11 penaltı kullanan Cristiano Ronaldo, 11'ini de golle sonuçlandırdı.

Maç sonunda 1’er puana razı olan takımlardan Juventus puanını 76 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Son dakikalarda yediği golle galibiyeti kaçıran Atalanta ise bu beraberlikle ligde 2’inci sırada olan ve haftayı puansız kapatan Lazio’nun önüne geçme fırsatını tepti.

Atalanta puanını 67’ye yükseltirken, 3. sırada yer aldı. Bugünkü beraberlikle Atalanta’nın koronavirüs salgını öncesindeki dönemden başlayan 9 maçlık galibiyet serisi de son buldu.