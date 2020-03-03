(ÖZET İZLE) Chelsea - Liverpool maç sonucu: 2-0

İngiltere Federasyon Kupası 5. Tur maçında Chelsea, Liverpool'u konuk etti. Stamford Bridge'te oynanan mücadelede gülen taraf ev sahibi oldu.

Chelsea, 13. dakikada Brezilyalı futbolcu Willian ve 64. dakikada İngiliz Ross Barkley’nin golleriyle 2-0 galip gelerek son 8 takım arasına kaldı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 4 maçında 3. yenilgisini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 1-0 kaybeden Jürgen Klopp'un takımı, ligde ise Watford'a mağlup olmuş ve 44 maç sonra kaybetmişti.

Watford’a 3-0 kaybeden ve ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Liverpool, Chelsea’ye de yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini almış oldu.