(ÖZET İZLE) Bayern Münih - Anadolu Efes maç sonucu: 63-88

Euroleague’de verilen 1 haftalık aranın ardından Anadolu Efes açılışı Almanya deplasmanında yaptı. Lider durumda bulunan Lacivert-Beyazlılar, Bayern Münih engelini de rahat aştı. Üst turda ev sahibi avantajını almak isteyen Efes, sakat ve eksiklere rağmen sahadan 88-63 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ergin Ataman yönetimindeki Efes, toplamda üst üste 10. maçını kazanırken dış sahadaki galibiyet serisini de 10 maça çıkarmayı başardı.