ÖZET | İstanbulspor - Boluspor maç sonucu: 1-1

Spor Toto 1.Lig 33.hafta maçında İstanbulspor sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 61 yapan İstanbulspor, play-off oynamayı garantiledi. İstanbulspor 61 puanla 4.sırada yer alırken Boluspor, 39 puana yükseldi.

İlk 3 sıra şansını yitiren İstanbulspor'un rakibi Altay ya da Altınordu olacak. İstanbulspor'un 57 puanla 6.sırada yer alan Altınordu ile arasında 4 puanlık fark olduğu için sezonu 6.sırada bitirme ihtimali kalmadı. İstanbulspor sezonu ya 4.sırada ya da 5.sırada bitirecek

SPOR TOTO 1.LİG PUAN DURUMU

Konuk ekip Beypiliç Boluspor, 58.dakikada Kassongo ile öne geçerken İstanbulspor 68.dakikada Mirkan Aydın ile skoru dengeledi. Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Koray Gençerler, Furkan Ürün, Ali Tuna

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Mehmet Yeşil, Wellington, MehmetUslu, Egehan Kök (Dk. 66 Emre Babuşçu), Abazaj, Levent Ayçiçek (Dk. 60 İbrahim Yılmaz), EslemÖztürk (Dk. 83 Uygar Mert Zeybek), Ethemi (Dk. 61 Ali Dere), Mirkan Aydın (Dk. 83 Emir Gökçe)

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Aykut Demir, Emin Bayram, Oğuzhan Berber, Muhsin Yıldırım(Dk. 89 Burak Asan), Tugay Kaçar, Arda Köksal (Dk. 62 Diouf), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 83 AtamerBilgin), Abdullayev (Dk. 89 Ensar Bilir), Kasongo (Dk. 83 Poepon)

Goller: Dk. 58 Kasongo (Beypiliç Boluspor), Dk. 68 Mirkan Aydın (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 84 Fethi Özer (Beypiliç Boluspor)