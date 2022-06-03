(ÖZET) İspanya-Portekiz maç sonucu: 1-1

Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta zorlu bir maç oynandı. İspanya sahasında Portekiz'le kozlarını paylaştı. Yıldızlar topluluğu iki takımın maçında kazanan çıkmadı.

İspanyollar 25. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti. 82'de Ricardo Horta maça yeniden beraberliği getirdi ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-1.

Grubun diğer maçında Çekya, İsviçre'yi 2-1 devirmesini bildi.

Bu sonuçla Çekya 3 puanla zirveye yerleşirken, İspanya ile Portekiz 2. ve 3. sırayı aldı, İsviçre ise ilk hafta sonunda son sırada kaldı.







