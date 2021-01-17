ÖZET | Inter - Juventus maç sonucu: 2-0

Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, Serie A'nın 18. haftasının en önemli maçında Inter ile deplasmanda karşılaştı. Juventus, deplasmanda rakibini yenerek puan farkını azaltmak istedi. Inter kazanırsa maç fazlası ile olsa da Milan'la aynı puanda olacak. Konuk ekip Juventus'ta De Ligt koronavirüs nedeniyle kadroda yer almıyor. Merih Demiral mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Karşılaşmaya ev sahibi Inter etkili başladı ve henüz maçın başında, dakika 12'de Nicolo Barella'nın asisti, Arturo Vidal'in golüyle 1-0 öne geçti. Juventus, bu golün ardından eşitliği yakalamak istedi ancak Inter hem rakibine izin vermedi hem de etkili ataklar gerçekleştirdi. İlk yarının geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Inter soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan taraf Inter oldu. 52. dakikada ilk golün asistini yapan Nicolo Barella bu kez takımının 2 farklı üstünlüğü yakalamasına neden olan golü kaydetti: 2-0. Bu golde asist Alessandro Bastoni'den geldi.

Geriye kalan dakikalarda Juventus, Inter kalesinde gol arasa da aradığını bulamadı. Inter de 2-0'ın avantajı da olsa Juventus kalesine etkili ataklarını sürdürdü.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Inter, sahasında Juventus'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

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