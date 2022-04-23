(ÖZET) Hull City - Reading maç sonucu: 3-0
İngiltere Championship'in 44. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Reading ile karşı karşıya geldi. Shota Arveladze yönetimindeki Hull City sahadan 3-0'lık galibiyet ayrılmayı başardı.
İngiltere Championship'in 44. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Reading ile karşı karşıya geldi. Shota Arveladze yönetimindeki Hull City sahadan 3-0'lık galibiyet ayrılmayı başardı.
Ev sahibi Hull City 40. dakikada Lewis-Potter'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, 53. dakikada sahneye çıkan Jones farkı 2'ye yükseltti. 90+4. dakikada yeniden fileleri sarsan Lewis-Potter mücadelenin sonucunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte son 4 maçından 3. galibiyetini çıkartan Hull City, puanını 50'ye yükseltti. Reading ise 41 puanda kaldı.