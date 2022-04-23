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(ÖZET) Hull City - Reading maç sonucu: 3-0

İngiltere Championship'in 44. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Reading ile karşı karşıya geldi. Shota Arveladze yönetimindeki Hull City sahadan 3-0'lık galibiyet ayrılmayı başardı.

23 Nisan 2022, Cumartesi 19:13 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Hull City - Reading maç sonucu: 3-0

İngiltere Championship'in 44. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Reading ile karşı karşıya geldi. Shota Arveladze yönetimindeki Hull City sahadan 3-0'lık galibiyet ayrılmayı başardı. 

Ev sahibi Hull City 40. dakikada Lewis-Potter'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, 53. dakikada sahneye çıkan Jones farkı 2'ye yükseltti. 90+4. dakikada yeniden fileleri sarsan Lewis-Potter mücadelenin sonucunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte son 4 maçından 3. galibiyetini çıkartan Hull City, puanını 50'ye yükseltti. Reading ise 41 puanda kaldı. 

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