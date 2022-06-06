(ÖZET) Hırvatistan-Fransa maç sonucu: 1-1

Uluslar Ligi A Ligi adeta Dünya Kupası tadında geçiyor... Hırvatistan, Fransa'yı konuk etti, dev mücadelede kazanan çıkmadı.

İlk yarı orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, ikinci devrenin başında Adrien Rabiot ağları sarsmayı başardı ve Horozlar'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 83'te ise Andrej Kramaric kazanılan penaltıda topun başına geçti ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 1-1.

Grubun ilk maçında iki takım da sürpriz mağlubiyetler almıştı. Hırvatistan, Avusturya'ya kendi sahasında 3-0 kaybetmişti, Fransa ise Danimarka'ya yine taraftarı önünde 2-1 yenilmişti. Bu skorla iki takım da gruptaki ilk puanlarını aldı.