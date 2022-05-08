(ÖZET) Hellas Verona - Milan maç sonucu: 1-3
Milan, Serie A'nın 36. haftasında konuk olduğu Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti ve haftayı 80 puanla Inter'in 2 puan önünde lider tamamladı. Maça damga vuran isim, attığı 2 golle galibiyette kritik rol oynayan Sandro Tonali oldu.
Inter ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Milan, Serie A'nın 36. haftasında konuk oldu. Marcantonio Bentegodi'de oynanan maçın 38. dakikasında Davide Faraoni ile öne geçen ev sahibi üstünlüğünü koruyamadı.
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Golün ardından rakip kaleyi abluka altına alan Milan, 45+3. dakikada Sandro Tonali ile beraberliği yakaladı. 49. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tonali, takımını öne geçirirken skoru belirleyen gol 86. dakikada Alessandro Florenzi'den geldi.
Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Stefano Pioli'nin öğrencileri, yenilmezlik serisini 14 maça taşıdı, haftayı 80 puanla Inter'in 2 puan önünde lider tamamladı. 3 maç sonra kaybeden Igor Tudor yönetimindeki Verona ise 52 puanla 9. sırada yer aldı.