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(ÖZET) Hellas Verona - Milan maç sonucu: 1-3

Milan, Serie A'nın 36. haftasında konuk olduğu Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti ve haftayı 80 puanla Inter'in 2 puan önünde lider tamamladı. Maça damga vuran isim, attığı 2 golle galibiyette kritik rol oynayan Sandro Tonali oldu.

08 Mayıs 2022, Pazar 23:55 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Hellas Verona - Milan maç sonucu: 1-3

Inter ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Milan, Serie A'nın 36. haftasında konuk oldu. Marcantonio Bentegodi'de oynanan maçın 38. dakikasında Davide Faraoni ile öne geçen ev sahibi üstünlüğünü koruyamadı.

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Golün ardından rakip kaleyi abluka altına alan Milan, 45+3. dakikada Sandro Tonali ile beraberliği yakaladı. 49. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tonali, takımını öne geçirirken skoru belirleyen gol 86. dakikada Alessandro Florenzi'den geldi.

Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Stefano Pioli'nin öğrencileri, yenilmezlik serisini 14 maça taşıdı, haftayı 80 puanla Inter'in 2 puan önünde lider tamamladı. 3 maç sonra kaybeden Igor Tudor yönetimindeki Verona ise 52 puanla 9. sırada yer aldı.

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