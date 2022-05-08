(ÖZET) Hellas Verona - Milan maç sonucu: 1-3

Inter ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Milan, Serie A'nın 36. haftasında konuk oldu. Marcantonio Bentegodi'de oynanan maçın 38. dakikasında Davide Faraoni ile öne geçen ev sahibi üstünlüğünü koruyamadı.

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Golün ardından rakip kaleyi abluka altına alan Milan, 45+3. dakikada Sandro Tonali ile beraberliği yakaladı. 49. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tonali, takımını öne geçirirken skoru belirleyen gol 86. dakikada Alessandro Florenzi'den geldi.

Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Stefano Pioli'nin öğrencileri, yenilmezlik serisini 14 maça taşıdı, haftayı 80 puanla Inter'in 2 puan önünde lider tamamladı. 3 maç sonra kaybeden Igor Tudor yönetimindeki Verona ise 52 puanla 9. sırada yer aldı.