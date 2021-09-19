ÖZET | Hatayspor - Kayserispor maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'de 5. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Kayserispor erken bir golle 1-0 öne geçti ancak ikinci yarıda Diouf ve El Kaibi ile iki gol bulan Hatayspor sahadan üç puanla ayrıldı.

Ömer Erdoğan'ın ekibi böylece 10 puana ulaştı ve averajla 4.sıraya çıktı. Kayserispor ise Hikmet Karaman ile bu sezon ilk kez yenildi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU





Maçtan dakikalar

2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Riberio’nun sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL!! 4. dakikada konuk ekip Yukatel Kayserispor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Mensah’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

24. dakikada Traore’nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.

30. dakikada Riberio’nun ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Diouf’un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna geri döndü.

41. dakikadaki Hatayspor atağında Adekugbe’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GOL!! 52.dakikada Hatayspor, Mame Diouf ile skoru 1-1 yaptı.

GOL!! 71.dakikada Hatayspor, El Kaabi ile skoru 2-1 yaptı.

Mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 galip bitirdi.















