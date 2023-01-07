ÖZET | Hatayspor - Antalyaspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig 'de 3'er haftadır kazanamayan Hatayspor'la Antalyaspor 17. hafta maçında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takımın karşılıklı ataklarına rağmen maçtan gol sesi çıkmadı.

Hatayspor ve Antalyaspor'un kazanamama serisi 4 maça çıktı. Hatayspor ve Antalyaspor aldıkları birer puanla 17 puana yükseldi. Hatayspor 16. Antalyaspor da 17. sırada bulunuyor.

Hatayspor gelecek hafta Galatasaray 'la deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor ise Giresunspor'u konuk edecek.

(MAÇTAN DAKİKALAR)

3. dakika | Antalyaspor gol aradı. Fernando'nun vuruşunda Erce Kardeşler kurtarışı yaptı ve gole izin vermedi.

15. dakika | Saba Lobjanidze ceza sahasına girerken çok sert vurdu. Kaleci Alperen kornere çeldi.

16. dakika | Hatayspor korneri kullandı kafalardan seken topa Vranjes dokundu ancak etkisiz vuruş kaleci Alperen'de kaldı.

34. dakika | Antalyaspor etkili geldi. Ceza sahası içinde Luiz Adriano vurdu savunmaya yardıma gelen Bertuğ Yıldırım çıkardı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

51. dakika | Bertuğ ceza sahası içinde çok sert vurdu. Kaleci Alperen kurtardı. Hatayspor gole çok ama çok yaklaştı.

58. dakika | Ruben Ribeiro'nun pasında El Kaabi müsait pozisyonda dışarı attı. Hatayspor çok net gol pozisyonundan yararlanamadı.

73. dakika | Larsson içeri çevirdi. Ceza sahası çizgisi üzerinden Fernando çok sert vurdu. Kaleci Erce Kardeşler kurtardı. Elinden kaçırdığı topu savunma uzaklaştırdı.

90. dakika | Haji Wright net pozisyonda Erce Kardeşlerle karşı karşıya kaldı. Erce gole izin vermedi.

90+1. dakika | Antalyaspor'un kaçırdığı pozisyonun ardından bu kez Hatayspor etkili geldi. El Kaabi'nin vuruşunda bu kez Alperen kalesinde devleşti.

Hatayspor - Antalyaspor 11'ler

Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Aabid, Mehdi, Ruben, Saba, El Kaabi, Bertuğ

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Veysel, Cemali, Fernando, Fredy, Güray, Ufuk, Adriano, Wright