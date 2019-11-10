ÖZET Göztepe - Yeni Malatyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe ile Yeni Malatyaspor, 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar şöyle;

9. dakikada Soner’in ceza sahası içinden verdiği pasta kale önünde topla buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

14. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Napoleoni’nin vurduğu şutu kaleci Farnolle kornere çeldi.

19. dakikada Jahovic'in ceza sahası içinden vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kurtardı.

47. dakikada Yeni Malatyaspor'un çıkarken yaptığı top kaybı sonrası ev sahibi ekip tehlikeli geldi. Gassama'nın sağdan kale sahasına gönderdiği etkili top, son olarak Malatya defansından kornere gitti.

İlk yarı 1-0 sona erdi.

54. dakikada Gökhan töre ceza yayı üzerindeki Guilherme'ye pasını aktardı, Guilherme'nin harika tek pasında savunma arkasına sarkan Donald topa son anda dokundu ancak açıyı daraltan Beto topu kontrol etmeyi başardı.

78. dakikada savunma arkasına atılan pasla ceza sahasına giren Eren bir anda kendini yerde buldu ve penaltı bekledi fakat hakem oyunu devam ettirdi.

82. dakikada Yeni Malatyaspor köşe vuruşunda Eren'in kafa vuruşu sonrası top Berkan'a çarparken konuk ekip oyuncuları penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler pozisyon için VAR incelemesi yaptı. Arda Kardeşler, Berkan Emir'in eline çarpan top sonrası penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Gökhan Töre top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek skora dengeyi getirdi.

87. dakikada Yeni Malatyaspor çok hızlı geldi. Guiherme'nin savunma arkasına yolladığı harika pasla sağ taraftan ceza sahasına giren Gökhan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top iki direğe birden çarparak oyun alanına geri döndü.

Mücadele 1-1 sona erdi. Maçın ardından Eren Tozlu ve Alparslan Öztürk hararetli bir tartışma yaşadı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler iki futbolcuya da ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.