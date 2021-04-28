(ÖZET) Göztepe - Trabzonspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

5. dakikada Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sarı kart gördü.

7. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Kerim'in kafa vuruşunda top direkten auta çıktı.

13. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası dışından attığı sert şutta, kaleci İrfan Can topu uzaklaştırdı.

28. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Cherif Ndiaye bomboş durumda vuruşunu yaptı, top az farkla auta çıktı.

29. dakikada Göztepe, bir kez daha gole yaklaştı. Adis Jahovic, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı gönderdi.

40. dakikada Göztepe'de Kerim Alıcı, sarı kart gördü.

41. dakikada Göztepe'de Fousseni Diabate, sarı kart gördü.

45+1. dakikada Göztepe, Adis Jahovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Diabate’nin rakibinden kaptığı topu gönderdiği Adis Jahovic, savunma oyuncularına rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi.

İlk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONSPOR FİKSTÜRÜ

50. dakikada Göztepe'de Atınç Nukan, sarı kart gördü.

55. dakikada Göztepe ,Jahovic ile golü buldu ancak pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.

63. dakikada Trabzonspor'da Vitor Hugo oyundan çıktı, Abdülkadir Ömür oyuna girdi.

67. dakikada Trabzonspor'da Berat Özdemir, direkt kırmızı kart gördü.

88. dakikada Trabzonspor, Ekuban'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

90. dakikada Göztepe'de Ideye'nin yakın mesafeden şutu üst direkten döndü.

90. dakikada Göztepe'de Obinna, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe ile Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU!

Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

Süper Lig’de Göztepe ile Trabzonspor karşılaşmasında iki takımdan Göztepe son oynadığı müsabakaya göre ilk 11’inde 5 değişiklik yaparken, Trabzonspor ise 2 farklı isme şans verdi.

Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Göztepe’nin teknik direktörü Ünal Karaman, son oynadıkları Fatih Karagümrük maçından farklı olarak kaleci Arda Özçimen, Murat Paluli, Anderson Esiti, Zlatko Tripic ve Brown Ideye’nin yerine İrfan Can Eğribayat, Atınç Nukan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar ve Adis Jahovic’i sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19’u atlatan Alpaslan Öztürk yedek kulübesinde yer aldı. Göztepe’nin Trabzonspor’dan kiraladığı Fousseni Diabate, bordo-mavili ekibe karşı forma giydi. Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, teknik direktör ve futbolcu olarak yer aldığı Trabzonspor’a karşı görev aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da geçen hafta Farih Karagümrük’ü 2-0 yendikleri kadrodan farklı olarak Yusuf Sarı ve Edgar Miguel Ie’nin yerine Anastasios Bakasetas ve Seyedmajid Hosseini’yi oynattı.

Karşılaşmayı Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda paralel bar aletinde altın madalya kazanan Göztepe sporcusu Ferhat Arıcan da takip etti. Müsabakadan önce Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Ferhat Arıcan’a çiçek verdi.