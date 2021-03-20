ÖZET | Göztepe - Sivasspor maç sonucu: 3-5

Süper Lig ’in 31. haftasında Göztepe sahasında Sivasspor 'u konuk etti.

13. dakikada Sivasspor, Tyler Boyd ile gol buldu ancak VAR incelemesinin ardından elle oynama nedeniyle gol iptal edildi.

23. dakikada Sivasspor, Yatabare'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

38. dakikada Sivasspor, Fayçal Fajr'ın atığı golle skoru 2-0 yaptı.

42. dakikada Sivasspor, Tyler Boyd'un attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.

45+1. dakikada Sivasspor, Tyler Boyd'la bir gol daha bularak skoru 4-0 yaptı.

İlk yarı Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Sivasspor, Yatabare ile bir gol daha bularak skoru 5-0'a taşıdı.

60. dakikada Göztepe, Cherif Ndiaye'nin attığı golle skoru 5-1'e getirdi.

66. dakikada Göztepe, Titi'nin attığı golle skoru 5-2'ye getirdi.

90+2. dakikada Gözyepe, Fousseni Diabate'nin attığı golle skoru 5-3'e getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Sivasspor, Göztepe'yi 5-3 mağlup etti.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU





Göztepe - Sivasspor maçından notlar

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasının 11'ine göre ikisi zorunlu 5 değişiklik yaptı. 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta sona eren Göz-Göz'de sağ bekte Gassama'nın yerine Murat'a formayı veren Karaman, defansın ortasında ise sarı kart cezalısı Alpaslan'ın yerine Mihojevic'i görevlendirdi. Bir başka zorunlu değişikliği yine defans mevkiinde yapan deneyimli teknik adam, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Berkan'ın yerine Burekovic'i sahaya sürdü. Esiti ve Diabete'yi yedek soyunduran Ünal Karaman, Zulj ve Jahovic'i ise ilk 11'de görevlendirdi.

Öte yandan Salı günü hayatını kaybeden bir dönem Göztepe'de sportif direktörlük de yapan eski Milli futbolcu Erhan Önal ve bugün hayata gözlerini yuman Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz için maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.