(ÖZET) Göztepe - Konyaspor maç sonucu: 1-0

Sezonun ilk 4 maçında hiç gol atamayıp galip gelemeyen, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle düşme hattına gerileyen Göztepe, geçtiğimiz hafta namağlup Denizlispor'u evinde avlayan Konyaspor'u konuk etti. Taraftar desteğini arkasına alan Sarı Kırmıızlı ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve 5. haftada 3 puanla tanıştı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren gol 76. dakikada penaltıdan Alpaslan'dan gelirken, Sarı Kırmızılı ekip 50. dakikada Poko'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle 40 dakika 10 kişi mücadele etti.

İlk galibiyetini alan Göztepe, puanını 5'e yükseltirken, namağlup ünvanını kaybeden Konyaspor, 6 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2'nci dakikada Berkan’ın soldan ortasına penaltı noktasındaki Jerome dokundu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

5'inci dakikada Serdar, ceza yayı içindeki Poko’ya aktardı, Poko’nun şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.

12'nci dakikada Konyaspor savunmasında yaşanan karambolde top Serdar’ın önünde düştü. Kaleci Serkan’ın önde olduğunu gören Serdar’ın şutunda Ali Turan topu çizgiden çıkardı.

17'nci dakikada Soner’in soldan ortasına iyi yükselen Serdar’ın kafa vuruşunda kaleci Serkan kritik bir hamleyle topu uzaklaştırdı.

49'uncu dakikada orta alanda Jevtovic'e yaptığı faulun ardından Göztepeli Andre Poko sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra Video Yardımcı Hakem Odası'ndan (VAR) gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Özgür Yankaya 51'de Poko'ya kırmızı kart gösterdi.

66'ncı dakikada ceza sahası dışı sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Serdar Gürler'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

74'üncü dakikada Berkan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruş sırasında ceza alanı içinde Anicic'in Halil'e müdahalesinin ardından hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi.

76'ncı dakikada atışı kullanan Alpaslan, topu filelere gönderdi: 1-0.

87'nci dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Hadziahmetovic'in şutunda top kaleci Beto'da kaldı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 5'inci haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna sürpriz bir kadroyla sahaya çıktı. Genç teknik adam, yaşadığı adale sakatlığı yüzünden aylardır takımdan uzak kalan ve hafta içinde çalışmalara başlayan İngiliz golcü Cameron Jerome'u ilk 11'de görevlendirdi. Son olarak geçen sezonun 34'üncü haftasında İzmir'de oynanan Ankaragücü müsabakasında sahaya çıkan deneyimli golcüye taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Jerome böylelikle 118 gün sonra sahalara dönmüş oldu.

Tamer Tuna, sezon başında Galatasaray'dan büyük umutlarla transfer edilen forvet Eren Derdiyok'u yine yedek oturttu. Eren, geçen haftaki Çaykur Rizespor deplasmanında da kızağa çekilmişti. Tamer Tuna geçen hafta 0-0 sona eren Çaykur Rizespor maçının 11'inden tek değişiklik yaptı. Halil'in yerine Jerome'u oynatan Tuna, Rize'de santrfor olarak görevlendirdiği Napoleoni'yi sol kanada çekti. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise Denizlispor karşısında 1-0 galip gelen kadroyu bozmadı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda her iki takım taraftarı da müsabakaya büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 8 bin Göztepeli futbolsever takımlarını desteklerken, 400'e yakın Konyasporlu da kale arkasındaki yerlerini aldı. Her iki takım taraftarı maçtan önce futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Göztepe - Konyaspor ilk 11'ler:

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Serdar, Mossoro, Jerome

Konyaspor: Serkan, Skubic, Al Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Bajic



