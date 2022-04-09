(ÖZET) Göztepe - Kayserispor maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'in 32. haftası nefes kesen bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı. Bu skorla Göztepe 'nin yenilgi serisi 9 maça çıktı. Kayserispor ise 5 maç aranın ardından 3 puan alarak rahat bir nefes aldı.

Alınan bu sonuçla Kayserispor puanını 41'e yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

Kayserispor'dan müthiş başlangıç

GOL | Maça baskılı başlayan taraf Kayserispor oldu. Mücadelenin 8. dakikasında Kayserispor, Emrah Başsan'ın golü ile maçta 1-0'lık üstünlüğü sağladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren tecrübeli futbolcunun sert şutu ağlarla buluştu.

GOL | Golden sonra da baskısını arttıran Kayserispor 2. golü bulmakta gecikmedi. Maçta dakikalar 26'yı gösterdiğinde Kayserispor adına bu kez Kemen sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

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Göztepe ataklarını sıklaştırdı

Üst üste kalesinde golleri gören ev sahibi ekip, ataklarını ilk yarının sonlarında sıklaştırmaya başladı. 41. dakikada Göztepe takımı gole yaklaştı ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmadı.Şutu çeken isim Yalçın Kayan.

GOL | Karşılaşmanın 45. dakikasında Göztepe'de Franco Di Santo sahneye çıktı ve farkı bire indiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucunu belirledi ve soyunma odasına Kayserispor 2-1'lik üstünlükle gitti.

Mücadelenin 2. yarısına her iki takım da başladıkları 11'ler ile devam etmeyi tercih etti. Maçın 2. yarısının başlarında ev sahibi Göztepe, Kayserispor'a oranla daha etkili göründü.

Kayserispor'dan zorunlu değişiklik

Maçta dakikalar 55'i gösterdiğinde Kayserispor zorunlu bir değişikliğe gitti. İlk golü sahibi Emrah Başsan oyuna devam edemedi ve yerini Miguel Cardoso'ya bıraktı.

GÖZTEPE FİKSTÜR İÇİN TIKLAYINIZ

Maçın 63. dakikasında Kayserispor, Mame Thiam ile golü buldu. Tecrübeli futbolcu Kemen'in ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. İlk şutu kaleciden seken Thiam kendi topunu takip ederek topu filelere gönderdi. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçerlilik kazanmadı.

69. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Miguel Cardoso'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mame Thiam'ın şutunu kaleci Piric zorlukla da olsa çelmeyi başardı. Sonrasında topu savunma uzaklaştırdı.

Göztepe gole yaklaştı

Karşılaşmanın 74. dakikasında bu kez gole yaklaşan taraf Göztepe oldu. Ceza sahası dışında Halil Akbunar şut için uygun an kolladı. Göztepe savunmasının araya girmesiye top Tijanic'in önünde kaldı. 24 yaşındaki futbolcunun sert şutu kalenin yanından auta çıktı. Göztepe böylece beraberlik şansından yararlanamadı.

Göztepe direğe takıldı

90+4. dakikada Göztepe bir kez daha gole çok yaklaştı. Birkaç metre mesafeden Jahovic'in dokunuşunda top direkten döndü.

Göztepe - Kayserispor maçı 11'leri

Göztepe: Piric, Kerim, Dino, Kahraman, Moubandje, Obinna, Yalçın, Tijanic, Halil, Lourency, Di Santo.

Kayserispor: Lung, Ramazan, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Mustafa.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mustafa Sönmez xx, Serkan Çimen xx

Göztepe: Kenan Piric xx, Kerim Alıcı xx (Adis Jahovic dk. 72 x), Dino Arslanagic xx, Kahraman Demirtaş xx, Moubandje xx (Atakan Çankaya dk. 72 x), Obinna xx, Yalçın Kayan x (Soner Aydoğdu dk. 62 xx), Tijanic xx, Halil Akbunar xx, Lourency xx, Di Santo xx

Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Makana Baku, Ege Özkayımoğlu, Berkan Emir, Murat Altay, Fırat Arslan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Kayserispor: Lung xx, Ramazan Civelek xx, Hosseini xx, Mert Çetin xx, Carole xx, Attamah xx, Campanharo xx (Abdulkadir Parmak dk. 90+1 ?) Kemen xx, Emrah Başsan xx (Cardoso dk. 55 xx), Mame Thiam xx, Mustafa Pektemek xx (İlhan Parlak dk. 67 xx)

Yedekler: Bilal Beyazıt, Kolovetsios, Gözhan Sazdağı, Emre Demir, Uğur Demirok, Carlos Mane, Bertolacci

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Emrah Başsan (dk. 8), Kemen (dk. 26) (Kayserispor), Di Santo (dk. 45) (Göztepe)

Sarı kartlar: Moubandje (Göztepe), Kemen, Campanharo (Kayserispor)