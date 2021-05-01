ÖZET | Giresunspor-Akhisarspor: 3-0

TFF 1. Lig'in 33. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Giresunspor, kümede kalma savaşı veren Akhisarspor ile karşılaştı. Giresun Çotanak Stadı'nda oynanan mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Karadeniz ekibine gelibiyeti getiren goller, 14. dakikada Abdou Razack Traore, 36. dakikada Ibrahima Balde ile 68. dakikada Michal Nalepa'dan geldi. Bu sonuçla puanını 67 yapan Giresunspor, şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı başardı. Akhisarspor ise 29 puanda kaldı ve bitime 1 hafta kala küme düşen son takım oldu. TFF 1. Lig'de daha önce Eskişehirspor ve Ankaraspor, bir alt lige düşmüştü.

Son maç Tuzlaspor ile karşılaşacak

Şampiyonluğun düğümünün çözüleceği 34. ve son haftada Giresunspor, 34. ve son haftada deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışında olan 3 takımın son hafta maçları

Tuzlaspor-Giresunspor

Adanaspor-Samsunspor

Menemenspor-Adana Demirspor

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Maç başladı

Dakika 14 GOL: Giresunspor, Abdou Razack Traore'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 36 GOL: Giresunspor, Balde'nin attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Dakika 45: İlk yarı sona erdi

Dakika 46: Mücadelede ikinci yarı başladı.

Dakika 68 GOL: Giresunspor, Nalepa'nın attığı golle skoru 2-0 yaptı.

Giresunspor-Akhisarspor maçı ilk 11'leri:

Giresunspor: Onurcan, Hüsamettin, Mehmet, Traore, Nalepa, Balde, Sergen, Erol, Hayrullah, Uzodimma.

Akhisarspor: Halil, Çekdar, Lawal, Onur, Gökmen, Delarge, Cihat, Göksu, Doğukan, Mert, Nsima.