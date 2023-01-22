ÖZET | Gaziantep FK - Sivasspor: 1-2 maç sonucu

Spor Toto Süper Lig 'in 20. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi,





Konuk ekip maça hızlı başlayan taraf oldu. 17. dakikada Mustapha Yatabare'nin attığı golle 1-0 öne geçen kırmızı-beyazlılar, 24. dakikada iki kez direğe takıldı.

İkinci yarıya da konuk ekip daha iyi başladı. 48. dakikada Caner'in kafa vuruşunda fark ikiye çıktı.

Mücadelenin 60. dakikasında ev sahibi ekip Mustafa Eskihellaç'ın golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.





SİVASSPOR NEFES ALDI

Bu skorun ardından Sivasspor puanını 18 yaparak 15. sıraya yükseldi. 19 puanda kalan Gaziantep FK ise 12. sırada yer aldı.

Gaziantep FK ligde gelecek hafta Ankaragücü'ne konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Maç başladı.

GOL | 17. dakikada Yatabare'nin attığı golle Sivasspor deplasmanda 1-0 öne geçti.

DİREKTEN DÖNDÜ | 24. dakikada Sivasspor'da ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ulvestad'ın şutunda top direkten döndü.

DİREKTEN DÖNDÜ | Sivasspor aynı dakika içinde ikinci kez direğe takıldı. Ceza sahasında topla buluşan Erdoğan'ın rakibinden sıyrılarak dar açıdan yaptığı vuruşta top bir kez daha direkten döndü.

34. dakikada Gradel'in derinlemesine pasına Yatabare hareketlendi, ancak kaleci Günay kalesinden çıkarak tehlikeyi uzaklkaştırdı.

İlk yarı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı başladı.

GOL | 48. dakikada Gradel'in ceza sahasına ortaladığı topu Caner Osmanpaşa kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-2.

GOL | 60. dakikada Gaziantep FK'da ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın çapraz pozisyondan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-2.

84. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Günay son anda topu kornere çeldi.

87. dakikada Sivasspor'da Ahmed Musa kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarıya gönderdi.

Karşılaşma sona erdi.





GAZİANTEP FK - SİVASSPOR MAÇININ 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Jevtovic, Halil İbrahim, Mustafa, Maxim, Merkel, Markovic, Figueiredo.

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Charisis, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare.