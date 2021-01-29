(ÖZET) Gaziantep FK - Galatasaray maç sonucu: 1-2

Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarını kazanan Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıktı. Kalyon Stadı'nda oynanan ve Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçın ilk devresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarının başında oyuna giren yeni transfer Henry Onyekuru, galibiyeti getiren isim oldu. 54 ve 78'de sahne alan yıldız oyuncu, altın değerindeki 3 puanı takımına getirdi.

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Sahadan 2-1 galip ayrılan Galatasaray, Gaziantep'e bu sezonki ilk iç saha mağlubiyetini tattırdı. Fatih Terim'in ekibi 42 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Ev sahibinin tek sayısı sayısı 90+8'de Maxim'den (P) geldi. Yeni hocası Sa Pinto ile çıktığı 2. maçtan da galip ayrılamayan Gaziantep ise 35 puanla 4. sırada kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

4' İlk deneme Gaziantep FK'dan. Sağ bekten bindiren, Vetrih'in harika pasını kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcunun sert şutuna Muslera son anda uzandı.

5' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre'den önce Djilobodji ayak koyarak tehlikeyi önledi.

10' Galatasaray atağında sağ bekten bindiren Linnes, Belhanda'nın pasıyla ceza alanına girdi. Norveçli, çalım deneyip topu ayağından fazla açınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

14' Emre Akbaba, Djilobodji'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı ve Galatasaray tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ryan Babel vuruşunu yaptı, Günay geçit vermedi.

15' Djilobodji savunmadan uzun pas gönderdi, Güray tek pas yaptı. Galatasaray savunmasından kurtulan Dickoİ sol çaprazdan ceza alanına girer girmez şutunu attı, Muslera'nın parmaklarına çarpan top direkten döndü.

23' Gaziantep'te Maxim'in ceza sahası dışından attığı şutu Muslera, güçlükle kornere çeldi.

25' Younes Belhanda'nın attığı şut kaleci Günay'dan döndü. Dönen topu Babel ağlara gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

27' Taylan'ın ara pasına hareketlenen Babel, ikinci kez topu ağlara gönderdi, ikinci kez ofsayta takıldı.

31' Sağ kanattan topla buluşan Belhanda içeri çevirdi, solda Emre Akbaba topla buluştu onun ortasında savunmaya çarpan top kornere gitti.

33' Savunma arkasına sarkan Babel solundaki Emre'yi gördü, onun vuruşunda top ağlara gitti ancak Babel'in pozisyonu için bir kez daha ofsayt bayrağı havada.

43' Emre Akbaba'nın savunma arkasına gönderdiği topa Babel'den önce Günay ceza sahası dışına çıkarak müdahale etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1' Mirallas'ın yerde yaptığı ortayı ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Maxim, vuruşunu yaptı. Harika uzanan Muslera, kalesini gole kapattı.

İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'da Emre Akbaba'nın yerine Kerem Aktürkoğlu, Younes Belhanda'nın yerine Henry Onyekuru oyunda.

İkinci yarı başladı.

49' Gaziantep savunmasının hatasında topla buluşan Kerem, ceza sahasına girdi. Genç futbolcunun sert şutu Günay'dan döndü.

GOL | 54' 3. Onyekuru dönemi resmen başladı. Arda Turan'nın pasında ceza alanında topla buluşan Babel, Onyekuru'ya bıraktı onun vuruşunda top ağlara gitti ancak yardımcı hakemin bayrağı havada. VAR incelemesi sonucu hakem golü verdi ve Galatasaray, Onyekuru'nun golüyle öne geçti.

57' Hızlı gelişen Gaziantep atağında Maxim, Mirallas'ı gördü o soldan bindiren Güray'a bıraktı onun vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

70' Hızlı gelişen Gaziantep atağında Maxim soldan ceza alanına giren Dicko'yu gördü. 28 yaşındaki oyuncunun vuruşunda top az farkla auta gitti.

74' Arda Turan'ın yerine Ömer Bayram, Emre Kılınç'ın yerine Etebo oyunda.

77' Gaziantep'te Oğuz'un yerine Kenan oyunda.

78' Ev sahibi gole çok yaklaştı. Maxim'in kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Jefferson kafa vuruşunu yaptı, arka direkte Saracchi çizgiden çıkardı.

GOL | 79' Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kerem'in ara pasında harika bir koşu yapan Onyekuru, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

80' Gaziantep'te Vetrih'in yerine Bilal oyunda.

80' Hızlı gelişen Galatasaray atağında soldan hareketlenen Onyekuru ortadaki Babel'i gördü. Hollandalı oyuncunun vuruşunda top Günay'da kaldı.

81' Gaziantep'te Güray sağ çaprazda ceza alanına girdi vuruşunda Muslera uzanarak topu kornere çeldi.

83' Maxim'in sol kanattan ceza alanına doldurduğu topa Muslera çıktı, elinden kaçırdığı topa Bilal vurdu ancak top savunmadan geri döndü.

84' Galatasaray'da Babel'in yerine Halil Dervişoğlu oyunda.

85' Gaziantep'te Djilobodji itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

87' Gaziantep'te Jefferson'ın yerine Osama Rashid oyunda.

89' Etebo'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Kerem topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada.

GOL | 90+8' Gaziantep'te Enver Cenk Şahin, Ömer Bayram'ın müdahalesi sonrası ceza sahası içerisinde yerde kaldı, Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Maxim, topu ağlarla buluştu.

90 dakika Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Jefferson (Dk. 87 Osama Rashid), Toşca, Güray Vural, Olkowski, Oğuz Ceylan (Dk. 76 Kenan), Mirallas (Dk. 87 Enver Cenk Şahin), Maxim, Vetrih (Dk. 78 Bilal Başakçıoğlu), Dicko

GALATASARAY: Muslera - Taylan Antalyalı, Babel (Dk. 84 Halil İbrahim Dervişoğlu), Belhanda (Dk. 46 Onyekuru), Linnes, Donk, Emre Akbaba (Dk. 46 Kerem), Saracchi, Marcao, Emre Kılınç (Dk. 73 Etebo), Arda (Dk. 73 Ömer Bayram)

GOLLER: Dk. 90+8 Maxim (Gaziantep (FK) - Dk. 51 - Dk. 79 Onyekuru (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Djilobodji (Gaziantep FK) - Muslera, Saracchi (Galatasaray)