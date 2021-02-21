ÖZET | Gaziantep FK-Antalyaspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Son 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkaran Gaziantep ile son 9 maçtır kaybetmeyen Antalyaspor'un mücadelesi haftanın en merak edilen maçlarından biriydi. Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Alınan bu sonuçla Gaziantep FK puanını 39, Antalyaspor ise 33'e yükseltti.

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Maçtan dakikalar

Maçta dakikalar 12'yi gösterdiğinde Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Mirallas'ın müthiş pasıyla ceza alanında bir anda bomboş kalan Oğuz Ceylan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleye vurmak yerine pasını çıkardı. Antalyaspor savunması son anda araya girerek topu kornere yolladı.

Uzaktan şut

Mücadelenin 17. dakikasında gole yaklaşan taraf ev sahibi ekip oldu. Gaziantep atağında Vetrih uzaklardan şansını denedi, savunmaya da çarpan top üstten dışarı çıktı. Gaziantep'in sağ kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunun devamında Güray'ın orta-şut karışımı vuruşu etkili olmadı, top doğrudan auta gitti.

21. dakikada Antalyaspor atağında sağ kanattan ortaya kesilen topa Amilton hareketlendi, bu sırada kalesini terk eden Günay'la çarpıştılar. İki oyuncu da kısa süreli sakatlık geçirdi.

Maçta dakikalar 36'yı gösterdiğinde Antalyaspor etkili geldi. Savunmadan atılan uzun topa Orgill hareketlenmişti, bu sırada ceza sahasını terk eden Günay'ın kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Fredy uzaklardan kaleyi denedi, çerçeveyi tutturamadı.

40. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı ama sonuçlandıramadı. Konuk ekip yine çok etkili bir atak geliştirdi. Orgill'in karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Gol ofsayta takıldı

45. dakikada Gaziantep FK'nın golü ofsayta takıldı. Serbest vuruşta barajdan dönen topun devamında Oğuz Ceylan sağdan ortaladı, Djilobodji'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı havadaydı.

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ekipler soyunma odasına golsüz eşitlikle gittiler.

Mücadelenin 2. yarısına iki takım da oyuncu değişikliği yapmadan 2. devreye başladılar.

2. yarının ilk tehlikeli atağı Antalyaspor'dan geldi. Akdeniz ekibi sol kanattan etkili bir atak geliştirdi. Amilton taşıdığı topu ortaya doğru çevirdi. Fredy kontrol edip yayın gerisinden vurdu ancak top üstten auta çıktı.

Korkutan sakatlık

55. dakikada Antalyaspor'da Orgill ceza sahasına hareketlendiği sırada kalesini terk eden Günay'la çarpışarak yerde kalmıştı. Kafasına aldığı darbe sonrası bir an için yürekler ağızlara geldi. Orgill ayağa kalktı ancak güçlükle saha kenarına gelebildi. Oyuna devam edemedi ve yerine Serdar Gürler girdi. Golcü futbolcu sedyeyle saha kenarına alınarak ambulansa taşındı ve en yakın hastaneye götürüldü.

Gaziantep FK'dan üst üste ataklar

63. dakikada ev sahibi ekip tehlikeli bir ataktan yararlanamadı. Maxim'in savunma arkasına kaldırdığı topu ceza alanı sağ çaprazında alan Kenan Özer'in vuruşunda top üstten auta gitti. Bu atağın hemen ardından Gaziantep yine gole ykalaşan taraf oldu. Gaziantep FK mutlak fırsattan yararlanamadı. Boffin'in uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Mirallas, bomboş durumda olmasına rağmen bekletmeden kaleyi görmek istedi. Yerden vuruşunda Veysel Sarı çizgi önünde topu çıkardı.

81. dakikada Antalyaspor, Gökdeniz ile golü buldu ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu kesinleşti ve oyun golsüz eşitlikle devam etti.

Maçta başka pozisyon olmadı ve ekipler 0-0 eşitlikle sahadan ayrıldı. Alınan bu sonuçlar Gaziantep FK ve Antalyaspor birer puanı hanesine yazdırarak haftayı tamamladılar.

İşte 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Toşça, Vetrih, Andre Felipe, Güray, Jefferson, Oğuz Ceylan, Mirallas, Kenan, Maxim

Antalyaspor: Boffin, Eren, Nuri, Orgill, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel







