(ÖZET) Galatasaray-Medipol Başakşehir maç sonucu: 2-1

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Medipol Başakşehir'i ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta 2-1 mağlup ederek 2018/19 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Cim Bom, böylece lig tarihinde 22. şampiyonluğuna ulaştı.

Mücadelede gol perdesi, 17'nci dakikada açıldı. Eljero Elia'nın ortasında Riad Bajic'in kafa vuruşu filelerle buluştu ve Başakşehir 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla noktalanırken ikinci yarı Galatasaray'ın gol yağmuruna sahne oldu.

47'de Younes Belhanda'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Sofiane Feghouli'nin kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu harika bir röveşata ile filelere yollayan Cezeyirli yıldız Cim Bom'u beraberliğe taşıdı: 1-1

55'inci dakikada Henry Onyekuru'nun topuk pasında Belhanda topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonrası hakem Cüneyt Çakır, Mbaye Diagne'nin golden önce topu elle oynadığına karar vererek golü iptal etti. 62'de Onyekuru, topu bir kez daha filelerle buluşturdu. Ancak bu kez de gol, yan hakemin ofsayt kararı nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Arka arkaya iptal edilen iki golün ardından Galatasaray, 64'te öne geçmeyi başardı! 64'te Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Onyekuru, savunmadan seken topu kafayla tamamladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti! Kalan bölümde başka gol olmayınca Cim Bom, Başakşehir'i ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta 2-1 mağlup ederek 2018/19 sezonunun şampiyonu oldu.

Maçtan Dakikalar

Cüneyt Çakır'ın ilk düdüğüyle dev karşılaşma başladı. Santra vuruşunu Başakşehirli futbolcular yaptı.

Dev maçta ilk tehlikeli atak Başakşehir'den geldi. Henüz 2'nci dakikada rakip yarı alanın ortasından kazanılan serbest vuruşta Emre Belözoğlu'nun ortasını Fernando Muslera kontrol etti.

İlk gol pozisyonu Galatasaray'dan! Younes Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde Fernando Reges'in kafa vuruşunu kaleci Mert Günok çıkardı.

Cim Bom 8'inci dakikada ciddi bir tehlike daha yarattı. Sofiane Feghouli'nin ortaladığı topu Henry Onyekuru'dan önce Caiçara topu kornere gönderdi.

Bajic karşı karşıya kaçırdı!

10'uncu dakikada Christian Luyindama'nın geri pasında Fernando Muslera'nın vuruşu kısa düştü. Riad Bajic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Muslera gole izin vermedi.

Dakikalar 15'i gösterirken Belhanda'nın pasında Başakşehir savunmasından seken topu önünde bulan Mbaye Diagne, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı gönderdi. Hakem Cüneyt Çakır, pozisyondan önce Belhanda'nın elle oynadığına hükmetti.

İlk gol geldi!

17'nci dakikada Elia'nın ortasında Bajic kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Konuk ekip, böylece şampiyonluk mücadelesinde 1-0 öne geçti.

Saha karıştı, Mahmut yerde kaldı!

Golün ardındansa saha karıştı. Başakşehirli futbolcuların gol sevinci sırasında Galatasaray tribünlerinden sahaya yabancı maddeler atıldı ve Mahmut Tekdemir, yüzüne isabet eden cisimle yerde kaldı. İki takımın yedek kulübeleri arasında da büyük bir kavga yaşandı.

Hakem Cüneyt Çakır, maçtaki ilk sarı kartları Marcao ve Bajic'e sart gösterdi. Yedek kulübesinde kavga eden Galatasaraylı İsmail Çipe ve Başakşehirli Emmanuel Adebayor da VAR incelemesi sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

28'inci dakikada Ryan Donk'un müdahalesi sonrası yerde kalan ve sakatlanan Emre Belözoğlu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcu 29'da yerini Marcio Mossoro'ya bıraktı.

35'te Chrsitian Luyindama'nın içeri doldurduğu topu Ryan Donk, şık bir vuruşla filelere göndermek istedi ancak top dışarı gitti. Bu arada yan hakem de ofsayt bayrağını kaldırdı.

Mert'ten inanılmaz kurtarış!

Kronometreler 40'ıncı dakikayı gösterirken soldan kullanılan köşe vuruşunda Marcao'nun altı pastan yaptığı vuruşu kaleci Mert Günok çıkardı.

Başakşehir 44'te ikinci gole çok yaklaştı. Muslera ile Luyindama'nın anlaşmazlığı sonucu topu önünde bulan Kudriashov, altı pastan topu dışarı gönderdi.

Cüneyt Çakır, ilk yarının son düdüğünü çaldı. Şampiyonluk maçında soyunma odasına 1-0 önde giren taraf konuk ekip Başakşehir oldu.

Galatasaray ikinci yarıya golle başladı!

Mücadelenin ikinci yarısı golle başladı! 47'de Belhanda'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Sofiane Feghouli'nin kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu harika bir röveşata ile filelere yollayan yıldız isim, Cim Bom'u beraberliğe taşıdı. Bu arada Sarı Kırmızılılar'da Donk oyundan çıkarken yerini Selçuk İnan'a bıraktı.

50'nci dakikada Belhanda ile Mahmut arasında gerginlik yaşandı. İki takımın yedek kulübelerinin de karıştığı kavganın ardından hakem iki futbolcuyu da uyardı.

Çakır, golü iptal etti!

55'inci dakikada Onyekuru'nun topuk pasında Belhanda topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. VAR incelemesi sonrası hakem Diagne'nin topu elle oynadığına karar vererek golü iptal etti.

62'de Onyekuru, topu bir kez daha filelerle buluşturdu. Ancak bu kez de gol, yan hakemin ofsayt kararı nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Cim Bom öne geçti!

Ve Galatasaray, sonunda öne geçti! 64'te Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta Henry Onyekuru, savunmadan seken topu kafayla tamamladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti!

70'te İrfan Can Kahveci'nin yerine Adebayor oyuna girdi.

Dakikalar 74'ü gösterirken Galatasaray'da Belhanda ile Selçuk frikikte topa aynı anda hareketlendi. Belhanda daha sonra durumu protesto ederek kenara çekildi. Yaşanan tartışmanın ardından sarı kart gören Selçuk'un vuruşunda top yan direğe çarpıp dışarı gitti.

Terim tribüne gönderildi!

Maçta dinmek bilmeyen olaylara 77'de bir yenisi daha eklendi. Belhanda ile Mahmut arasında yaşanan gerginlik sonrası yedek kulübeleri yine karıştı. Hakem Cüneyt Çakır, Fatih Terim ve Orhan Ak'ı tribüne gönderdi.

81'de mücadelenin ilk golünü kaydeden Bajic'in yerine Robinho oyuna girdi. Galatasaray'da da 85'te Diagne, yerini Semih Kaya'ya bıraktı.

88'de Belhanda kaleye uzak mesafeden vurdu. Top, yandan dışarı gitti. Mücadelenin 4. hakemi, karşılaşmanın sonuna 8 dakikalık bir uzatma ekledi.

Başakşehir, beraberlik için bastırsa da aradığı golü bulamadı ve Cüneyt Çakır'ın son düdüğünün ardından Galatasaray, Süper Lig'deki 22'nci şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray - Başakşehir ilk 11'ler

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Ryan Donk (Selçuk İnan 46'), Sofiane Feghouli (90+2' Martin Linnes), Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Mbaye Diagne (85' Semih Kaya)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir, Fyodor Kudriashov, Gael Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (29' Marcio Mossoro), Edin Visca, İrfan Can Kahveci (70' Emmanuel Adebayor), Eljero Elia, Riad Bajic (81' Robinho)

Hakem: Cüneyt Çakır

Stadyum: Türk Telekom Stadyumu

Sarı Kartlar: ﻿﻿﻿﻿﻿Marcao (20'), Riad Bajic (20'), İsmail Çipe (22'), Emmanuel Adebayor (22'), Henry Onyekuru (62'), Selçuk İnan (74'), Marcio Mossoro (87')

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçından notlar

KAZANAN ŞAMPİYON OLACAK

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, ligin 33'üncü haftasına 66'şar puanla girdi. Maçı kazanan ekip, son haftaya girerken, rakibiyle puan farkını 3'e yükseltecek ve ikili averajı alarak şampiyonluğunu ilan edecek. Maçın berabere bitmesi halinde ise şampiyon son hafta belli olacak.

TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 3 ismi değiştirdi. Terim, Akhisarspor'a karşı görev verdiği Martin Linnes, Badou Ndiaye ve Selçuk İnan yerine, Yuto Nagatomo, Fernando ve Ryan Donk'a forma verdi.

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında sahaya; Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile çıktı.

AVCI 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının ligin 32'nci haftasında oynadığı MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Avcı, geçen hafta forma şansı verdiği SonerAydoğdu, Stefano Napoleoni ve Milos Jojic yerine, İrfan Can Kahveci, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu'na görev verdi.

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçında; Mert Günok, Caiçara, Kudriashov, Mahmut Tekdemir, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can Kahveci, Elia ve Bajic ilk 11'iyle sahada yer aldı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDA 19 MAYIS COŞKUSU

Galatasaray Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Telekom Stadyumu'nda tüm tribünlere Türk bayrağı bıraktı. Maç öncesi tüm sarı kırmızılı taraftarlar Türk bayraklarıyla görsel bir şölen oluştururken, taraftarlar ayrıca "Atam izindeyiz", "Bütün büyük zaferler küçük bir adımla başlar, yüzyıllar geçse de üzerinden; unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun", "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, uğrunda ölen varsa vatandır" ve "Bütün ümidim gençliktedir. Mustafa Kemal Atatürk" yazılı pankartları tribünde açtı.

SARI KIRMIZILI TARAFTARLAR EMRE AKBABA'YI UNUTMADI

Galatasaraylı taraftarlar, geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Emre Akbaba'yı unutmadı. Taraftarlar, maç öncesi Emre Akbaba lehine tezahüratlarda bulunurken, "Geçmiş olsun Emre Akbaba" yazılı bir pankart açtı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan müsabakada Türk Telekom Stadyumu hınca hınç doldu. Sarı kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümlerin tamamını doldururken, bir grup Medipol Başakşehir taraftarı da deplasman tribününden takımını destekledi.

U21'DE KAZANAN GALATASARAY

Türkiye U21 Futbol Ligi'nde bugün Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Ev sahibi sarı kırmızılı takım, rakibini Atalay Babacan, Celil Yüksel ve Çekdar Orhan'ın (2) golleriyle 4-0 mağlup etti.