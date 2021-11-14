ÖZET Fransa-Kazakistan maç sonucu: 8-0

2022 Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nda Fransa, Kazakistan'ı konuk etti.

Karşılaşmanın favorisi Horozlar, maça golle başladı. Ev sahibi ekip ilk yarıyı Kylian Mbappe'nin 6, 12 ve 32. dakikalarda attığı gollerde 3-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da Fransa gol atmaya devam etti. Karim Benzama, önce 55, sonra 59'da skoru 5-0'a getirdi. 75'te Adrien Rabiot skoru 6-0 yaptı. 84. dakikada Antoine Griezmann penaltıyla farkı yediye çıkardı. Karşılaşmanın yıldızı Mbappe 87. dakikada dördüncü golünü atarak maçın skorunu belirledi: 8-0.

Bu skorun ardından Fransa 15 puanla liderliğini sürdürürken Kazakistan 3 puanda kaldı.