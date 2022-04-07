ÖZET | Frankfurt - Barcelona maç sonucu: 1-1

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Frankfurt ile Barcelona karşı karşıya geldi. Galatasaray 'ı Nef Stadı'nda geçen Katalan ekibi, bu kez Alman ekibiyle Frankfurt'la eşleşti. Frankfurt, sahasında galibiyet alarak rövanş maçı için avantaj elde etmek istiyor. Katalan ekibi ise sahasına rahat gitmenin peşinde... Karşılaşmanın ilk yarısında ortada bir oyun oynandı. İlk yarıda iki takım da aradığı golü bir türlü bulamadı ve soyunma odalarına 0-0'lık eşitlikle gittiler. Alman ekibi ikinci yarıya hızlı başladı ve 48. dakikada Ansgar Knauff'un golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona 65. dakikada Ferran Torres'le 1-1'lik eşitliği yakaladı. Alman ekibinde 78. dakikada Lucas Melo, ikinci sarı karttan kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Barcelona deplasmanda 1-1 berabere kalarak işi Nou Camp'a bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 5' Eintracht Frankfurt etkili geldi. Ansgar Knauff ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını denedi ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

⏱ 7' Frankfurt net pozisyonu gole çeviremedi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Djibril Sow, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ancak top dışarı çıktı.

⏱ 17' Barcelona etkili geldi. Ceza sahası yayında Ferran Torres, savunma arkasına hareketlenen Aubameyang'a pasını attı. Gabonlu futbolcu topu düzelttikten sonra şutunu attı ancak kaleciye gole izin vermedi. Hakem kalecinin müdahalesini görmedi ve aut kararı verdi.

❌ 39' Frankfurt penaltı kazandı. Sol kanattan Kostic topla birlikte ceza sahası içerisine girdi, yerden ortasını gönderdi. Lindstrom'dan önce Ter Stegen çıkıp topu uzaklaştırdı. Penaltı noktası üzerine düşen topu Santos Borre kontrol etmek isterken, Sergio Busqest'in hareketi sonrası yerde kaldı ve hakem Jovanovic penaltı noktasını gösterdi. VAR'da pozisyon incelendi ve hakemin izlemesi tavsiye edildi. Sırp hakem pozisyonu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.

⚽ GOL | 48' Frankfurt Knauff'un şık golüyle Barcelona karşısında 1-0 öne geçti. Sağ köşeden ceza sahasına korner kullanıldı. Barcelona savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına düşen topu Ansgar Knauff kontrol edip şık bir vuruş çıkardı ve topu filelere gönderdi.

⏱ 49' Bu golden hemen sonra ev sahibi Frankfurt bir kez daha etkili geldi. Sol köşeden Kamada yerden ortasını yaptı. Penaltı noktası üzerinde Lindström gelişine şutunu çıkardı ancak top az farkla auta çıktı.

⚽ GOL | 65' Barcelona Ferran Torres ile durumu eşitledi: 1-1. Sağ kanattan Dembele topla birlikte ceza sahası ön alanına doğru ilerledi. Pasını De Jong'a verdi. Hollandalı futbolcu Ferran Torres ile verkaç yapıp tekrar İspanyol futbolcuya topu gönderdi. 22 yaşındaki futbolcu şutunu çıkardı ve topu filelerle buluşturdu.

🔴 78' Frankfurt'ta Lucas Melo, rakibinin ayağına yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.