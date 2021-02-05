(ÖZET) Fenerbahçe - Zenit maç sonucu: 92-84
Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 24. maç döneminde Zenit St Petersburg'u konuk etti. EuroLeague'de son haftaların en formda ekibi olan Fenerbahçe, Zenit engelini de aştı ve muhteşem serisini sürdürdü. Sahadan 92-84 galibiyetle ayrılan Igor Kokoskov'un ekibi, üst üste 9. galibiyetini alarak, toplamda 14 galibiyete ulaştı.
Turkish Airlines EuroLeague'de 8 maçtır kaybetmeyen ve Play-Off yolunda üst sıralara yükselen Fenerbahçe Beko, zorlu Zenit maçında, bu seriyi korumak için sahaya çıktı. Maçı baştan sona üstün götüren temsilcimiz, sahadan 92-84 galip ayrıldı ve ve üst üste 9. toplamda 14. galibiyetini aldı. Zenit ise üst üste 3. mağlubiyetini temsilcimiz karşısında yaşadı.
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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Luka Kardum (Hırvatistan)
Fenerbahçe Beko: De Colo 24, Guduric 19, Ulanovas 8, Vesely 16, Ahmet Düverioğlu 2, Pierre 8, Melih Mahmutoğlu 5, Brown 5, Eddie 3, Barthel 2, Perez, O’Quinn
Zenit: Pangos 10, Ponitka 4, Rivers 14, Thomas 21, Zubkov 5, Baron 13, Gudaitis 11, Trushkin 4, Pushkov 2, Zakharov, Hollins, Fridzon
Beş faulle çıkan: 39.17 De Colo (Fenerbahçe Beko)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zenit maçını tribünden takip etti.
1. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - Zenit: 25-25
2. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - Zenit: 47-43
3. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - Zenit: 66-65
4. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - Zenit: 92-84