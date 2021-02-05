(ÖZET) Fenerbahçe - Zenit maç sonucu: 92-84

Turkish Airlines EuroLeague'de 8 maçtır kaybetmeyen ve Play-Off yolunda üst sıralara yükselen Fenerbahçe Beko, zorlu Zenit maçında, bu seriyi korumak için sahaya çıktı. Maçı baştan sona üstün götüren temsilcimiz, sahadan 92-84 galip ayrıldı ve ve üst üste 9. toplamda 14. galibiyetini aldı. Zenit ise üst üste 3. mağlubiyetini temsilcimiz karşısında yaşadı.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Luka Kardum (Hırvatistan)

Fenerbahçe Beko: De Colo 24, Guduric 19, Ulanovas 8, Vesely 16, Ahmet Düverioğlu 2, Pierre 8, Melih Mahmutoğlu 5, Brown 5, Eddie 3, Barthel 2, Perez, O’Quinn

Zenit: Pangos 10, Ponitka 4, Rivers 14, Thomas 21, Zubkov 5, Baron 13, Gudaitis 11, Trushkin 4, Pushkov 2, Zakharov, Hollins, Fridzon

Beş faulle çıkan: 39.17 De Colo (Fenerbahçe Beko)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Zenit maçını tribünden takip etti.

1. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - Zenit: 25-25

2. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - Zenit: 47-43

3. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - Zenit: 66-65

4. Çeyrek Sonucu | Fenerbahçe Beko - Zenit: 92-84