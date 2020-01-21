(ÖZET) Fenerbahçe - Kayserispor maç sonucu: 2-0

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Kayserispor’u 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda Kayserispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Ülker Stadyumu’nda oynanan rövanş maçında ise sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç’in golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek adını kupada çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe'nin rakibi 24 Ocak cuma günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Tolgay’ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rami’nin sert şutunda kaleci İsmail iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

10. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Gustavo’nun pasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Kruse’un plase şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

23. dakikada ceza sahası dışından Tolgay’ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci İsmail’den döndü. Dönen topu takip eden Ferdi’nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

44. dakikada ceza sahası içinden Rodrigues’in yerden ortaladığı topa Mevlüt’ün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Kruse'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

60. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues’in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail oyun alanına çeldi.

75. dakikada sağ kanattan Rodrigues’in ortasında Tolgay’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail’de kaldı.

76. dakikada Lopes’in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique’nin kaleci Harun’u geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Dirar kornere gönderdi.

89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi’nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.



