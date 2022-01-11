(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Olympiacos maç sonucu: 94-80

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 20. haftasında Olympiacos'u ağırladı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maç, Sarı Lacivertli ekibin 94-80'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, EuroLeague'de 8. galibiyetini aldı. Yunan ekibi ise 6. mağlubiyetini Kanarya karşısında aldı. Melih Mahmutoğlu kaydettiği 17 sayıyla maçın skoreri oldu. Achille Polonara 15, Dyshawn Pierre 14, Devin Booker 12, Pierria Henry ve Marko Guduric de 11’er sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Deplasman ekibinde ise Sloukas ile Dorsey 14 sayı kaydetti.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, 5 sezon Sarı Lacivertli ekipte görev alan Kostas Sloukas ile forma değiştirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

İyi savunmayla başladığı maçta ilk 4 buçuk dakikayı 6-2 önde geçen Fenerbahçe, televizyon molasına ise 6-7 geride gitti (04:44). Moladan Polonara ve Pierre’in basketleriyle dönen Fenerbahçe Beko, son bölümde ritmini kaybedince ilk periyot 11-17’lik skorla tamamlandı.

İkinci periyoda yüksek enerjiyle başlayan Fenerbahçe Beko, Henry ve Metecan’ın basketleriyle öne geçti. 18-17. Televizyon molasının 20-22’lik skorla geçildiği karşılaşmada temsilcimiz pota altında Dyshawn Pierre ile etkili olurken, Yunan ekibi ise bu bölümde dış atışlarla sayılar üretti.

İlk yarının son bölümünde Fenerbahçe Beko, Melih ve Polonara’nın üçlükleriyle öne geçince rakipten mola geldi. Molada üst üste aldığı 2 teknik faulle Olympiacos koçu Bartzokas oyun dışında kalırken, soyunma odasına ise 36-39’luk skorla gidildi.

İkinci yarıya Şehmus, Booker ve Polonara’nın dış atışlardaki yüksek yüzdesiyle başlayan Fenerbahçe Beko, farkı da 6 sayıya yükseltti: 50-44. Olympiacos’un 8-0’lık serisinin ardından televizyon molasına 55-54’lük skorla gidildi (03:38).

Mola dönüşü sert savunmasıyla rakibi top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, Guduric’in kaydettiği 5 sayıyla da skoru 61-54’e taşıdı. Karşılıklı sayıların ardından final periyoduna 66-59’luk skorla gidildi.

Guduric’in üçlüğüyle dördüncü periyotta farkı çift hanelere (69-59) taşıyan Fenerbahçe Beko, Floyd ve Metecan’la farkı 15 sayıya yükseltti ve televizyon molasına 74-59 önde gitti (08:12). Mücadelenin devamında hücumda ve savunmada oldukça etkili bir performans sergileyen Temsilcimiz, karşılaşmayı 94-80 kazandı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Miguel Angel Perez, Robert Lottermoser, Michele Rossi

FENERBAHÇE BEKO: Henry 11, Şehmus Hazer 5, Pierre 14, Polonara 15, Ahmet Düverioğlu 1, Booker 12, Melih Mahmutoğlu 17, Guduric 11, Metecan Birsen 5, Floyd 2, İsmet Akpınar 1

OLYMPIACOS: Dorsey 14, Walkup 5, Papanikolaou 12, Vezenkov 5, Fall 6, Sloukas 14, Martin 10, Printezis 12, Larentzakis, McKissic 2

1. PERİYOT: 11-17

İLK YARI: 36-39

3. PERİYOT: 66-59

5 FAUL ALAN: 37.04 Guduric, 39.57 İsmet Akpınar (Fenerbahçe Beko)