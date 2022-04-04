(ÖZET) Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maç sonucu: 81-76

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. hafta erteleme maçında Play-Off şansını kaybeden Fenerbahçe Beko, sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih’i konuk etti. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan Sarı-Lacivertli ekip 81-76'lık skorla galip ayrıldı.

Sarı-Lacivertlilerde Pierria Henry 22 sayıyla takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olurken, Jan Vesely ise 21 sayı kaydetti.

6 maç aradan sonra kazanan Fenerbahçe, EuroLeague'de bu sezonki 10. galibiyetine uzanırken, Bayern Münih ise 13. kez kaybetti. Fenerbahçe Beko’da Nando De Colo sakatlığı nedeniyle bu müsabakada forma giyemedi.





Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maça Melih Mahmutoğlu, Pierria Henry, Dyshawn Pierre, Devin Booker, Jan Vesely beşiyle başlayan Fenerbahçe, hücumda etkili olduğu ilk çeyreği 27-16 önde tamamladı. Etkili basketbolunu ikinci çeyrekte de sürdüren Sarı-Lacivertli ekip, soyunma odasına 45-31 önde gitti. İkinci yarıya istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 62-54 geride tamamladı. Son çeyreğe 10-0’lık seriyle başlayan Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı 81-76’lık skorla kazanmayı başardı.

Sakatlık şoku

Mücadelenin 2. çeyreğinde girdiği mücadelede ayak bileğinden sakatlanan Marko Guduric, topallayarak kenara geldi. Oldukça üzgün gözüken basketbolcu tedavisi için doğrudan soyunma odasına gitti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Elias Koromilas (Yunanistan), Luka Kardum (Hırvatistan)

FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 5, Henry 22, Pierre 10, Booker 5, Vesely 21, Guduric, İsmet Akpınar, Polonara 6, Barthel 6, Şehmus Hazer 3, Starks 3

BAYERN MÜNİH: Lucic 7, Obst, Rubit 17, Sisko 8, Radosevic 2, Hunter 5, George 3, Hilliard 13, Thomas 7, Jaramaz 7, Dedovic 7

1'İNCİ PERİYOT: 27-16

İLK YARI: 45-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-62



