(ÖZET) Fenerbahçe - Alanyaspor maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor’la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybetti. Ülker Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor, 29. dakikada Papiss Cisse’nin penaltıdan attığı golle 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, ikinci yarıda rakibine 53. dakikada penaltıdan Max Kruse’yle karşılık verdi. Konuk ekip 61. dakikada Cisse’yle penaltı vuruşundan yararlanamadı. Fenerbahçe, girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve puan kaybı yaşadı.

Son iki haftada 5 puan kaybeden Fenerbahçe, 38 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, birer maçı eksik Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor’un 3 puan gerisinde yer alıyor. Aytemiz Alanyaspor ise puanını 39’a çıkararak yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Alanyaspor, VAR uyarısıyla penaltı kazandı

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmanın ilk yarısında VAR’dan gelen uyarı sonucu penaltı kazandı. Jailson topa eliyle müdahale ettiği pozisyonda hakem Ümit Öztürk, ilk önce korner kararı verdi. VAR odasından gelen uyarı sonucunda pozisyonu izleyen Öztürk, 24. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

Jailson ikinci kez penaltı yaptı

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, maçta iki kez penaltıya sebebiyet verdi. Stoperde forma giyen Jailson, 24. dakikadan sonra 59. dakikada da Djalma Campos’a ceza sahasında yaptığı faulle rakibinin penaltı kazanmasına neden oldu.

Cisse’nin penaltı atışları

Aytemiz Alanyaspor’un Senegalli futbolcusu Cisse, iki penaltı kaçırdı. Cisse’nin kaçırdığı ilk penaltı, kaleci Altay’ın kural ihlali nedeniyle tekrarlandı. Cisse, tekrarlanan penaltıyı gole çevirdi. Senegalli santrafor, 61. dakikada bir kez daha kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına geldi. Cisse bu sefer topu direğe nişanlayarak bir defa daha penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Altay Bayındır’dan yine kural ihlali

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Aytemiz Alanyaspor’un kazandığı penaltı atışını kurtarmasına rağmen kural ihlali yaptığı için penaltı tekrarlatıldı. Papiss Cisse’nin kullandığı penaltıyı Altay Bayındır, soluna uzanarak kurtardı. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay’ın penaltı kullanırken iki ayağınında çizgide olmadığının uyarısını VAR odasından aldı. Bunun üzerine Öztürk, Altay’a sarı kart göstererek penaltıyı tekrarlattı ve Cisse bu sefer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Altay Bayındır, bu sezon Göztepe deplasmanında da penaltıyı kurtarmış ancak aynı kural hatasını yaptığı için penaltı tekrar edilmişti.

Fenerbahçe’den son dakikada penaltı itirazı

Fenerbahçe, son dakikada penaltı beklentiyiyle hakeme büyük itirazda bulundu. 90. dakikada Aytemiz Alanyasporlu futbolcunun ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle sarı-lacivertliler penaltı bekledi. Hakem Öztürk, VAR odasıyla uzun süre konuşma gerçekleştirdi. VAR incelemesine gerek görülmemesi üzerine oyun devam etti.

Fenerbahçeli taraftarlar uzun süre hakem aleyhine tezahüratta bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar maçtan sonra basın tribününe yönelik tepki gösterdi. Taraftarlar, görevini yapan basın mensuplarına sözlü sataşmada bulundu.

Kruse’den gollere devam

Fenerbahçe’nin Alman futbolcusu Max Kruse, Aytemiz Alanyaspor maçını da boş geçmedi. Kruse, 53. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Alman futbolcu böylece son 4 lig maçının tamamında ağları havalandırmış oldu. Tecrübeli futbolcu, ligdeki gol sayısını 6’ya çıkartırken bunların tamamını son 8 maçta kaydetti.