ÖZET | Erzurumspor - Konyaspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig 'in 32. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor 'u konuk etti. Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekibi galibiyete taşıyan goller 9. dakikada Deni Milosevic ve 44. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan gelirken Erzurumspor'un tek golünü ise 15. dakikada Manuel da Costa kaydetti. Konyaspor, 26. dakikada da Sokol Cikalleshi ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Konyaspor, bu sonuçla deplasmandaki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarırken 30. maçı sonunda 39 puana ulaştı. Yılmaz Vural yönetimindeki ilk maçında Konyaspor'a karşı istediği sonucu alamayan Erzurumspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıkarken 31 maç sonunda 27 puanda kaldılar.

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Maçtan dakikalar

GOL | 9. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Cikalleshi'nin pasında Deni Milosevic, ceza sahası dışından gelişine yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

GOL | 15. dakikada Erzurumspor'un sağ kanattan Emrah Başsan ile kullandığı serbest vuruşta yapılan ortaya ceza sahası içinde kafa vuruşunu yapan Manuel da Costa, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

PENALTI | 22. dakikada Konyaspor'da Sehic'in uzun topunda kaleci ile karşı karşıya kalan Bytyqi, Murat Uçar'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve maçın hakemi Sarper Barış Saka, VAR incelemesi sonrası penaltı kararını verdi.

PENALTI KAÇTI | 26. dakikada Konyaspor'da penaltıyı kullanan Sokol Cikalleshi'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

32. dakikada sol kanattan yine Emrah Başsan'ın ortasında yine Manuel da Costa, penaltı noktasından kafa vuruşunu yaptı ama top auta gitti.

GOL | 44. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Milosevic'in sert şutu üst direkten döndü ve dönen topta Abdülkerim Bardakçı, kontrolü sonrası yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

İkinci yarıda gol olmadı ve Konyaspor, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Erzurumspor - Konyaspor ilk 11'ler

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Leo, Bergdich, Omolo, Obertan, Aatif, Emrah, Rashani, Gomes

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Jesse Sekidika, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi