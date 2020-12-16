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ÖZET | Erzurumspor - Esenler Erokspor maç sonucu: 5-1

Süper Lig ekibi Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 3. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

16 Aralık 2020, Çarşamba 12:59 Son Güncelleme:
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ÖZET | Erzurumspor - Esenler Erokspor maç sonucu: 5-1

Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Esenler Erokspor'u konuk etti.

7. dakikada Erzurumspor, Emrah Başsan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

20. dakikada Erzurumspor, Emrah Başsan'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

24. dakikada Esenler Erokspor, Muammer Sarıkaya'nın attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

29. dakikada Erzurumspor, Hamroun'un golüyle skoru 3-1'e taşıdı.

İlk yarı Erzurumspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

66. dakikada Erzurumspor, Osman Çelik'in attığı golle skoru 4-1'e getirdi.

76. dakikada Erzurumspor, Ömer Şişmanoğlu'nun attığı golle skoru 5-1'e taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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