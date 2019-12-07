Süper Lig’in 14. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti.

Başakşehir, 54. dakikada Edin Visca ile öne geçerken Denizlispor, rakibine 60. dakikada Modou Barrow ile karşılık verdi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Başakşehir, bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisinin ardından ilk puan kaybını yaşarken puanını 26 yaptı.

Bu maça gelirken üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK galibiyetleri alan Denizlispor, puan kaybı yaşarken yenilmezliğini de 3 maça çıkardı. Ev sahibi ekip, puanını da 18 yaptı.

Maçtan dakikalar

9'uncu dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. İrfan'ın ara pasında kaleci Stachkowiak'ı çalımlayan Demba Ba topu kaleye gönderdi. Oğuz kaleye giden meşin yuvarlağı son anda kayarak çıkarıp mutlak golü önledi.

11'inci dakikada kullanılan köşe atışında Caiçara ceza sahasına ortasını yaptı, Demba Ba'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

18'inci dakikada Olcay'dan kaptığı topla Denizlispor kalesine ilerleyen İrfan ceza yayı hizasından şutunu çekti, top yan direkten oyun alanına döndü.

30'uncu dakikada Clichy'nin pasını iyi kontrol eden Visca rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ancak top kaleci Stachkowiak'ın bakışları arasında dışarı gitti.

34'üncü dakikada Barrow'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega altıpas önünde kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti. 45'inci dakikada Visca'nın kullandığı serbset vuruşta seken topu son anda kaleci Stachkowiak çeldi.

54'üncü dakikada Başakşehir golü buldu. Clichy'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Visca, altıpasın sağından yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

60'ıncı dakikada Denizlispor maça dengeyi getirdi. Kontratağa çıkan yeşil-siyahlılarda Sacko'dan aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Barrow çok sert vurdu, Başakşehir kalecisi Mert çaresiz kaldı: 1-1.

72'nci dakikada Barrow'un soldan ortasında savunmadan seken topa Sacko gelişine vurdu, meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten dışarıya çıktı.

82'nci dakikada Burak'ın yerden pasında Rodallega topu ıskalayınca ev sahibi Denizlispor net fırsatı değerlendiremedi.

90+6'ncı dakikada Estupinan'ın getirdiği topu önünde bulan Barrow'un şutunda top yan direkte patladı.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki taraf da 1'er puanı hanelerine yazdırdı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Ulusoy (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx), İbrahim Bozbey (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachkowiak (xx) - Zeki (xx), Oğuz (xxx), Mustafa (xx), Lopes (xx), Sackey (xxx), Murawski (xx), Olcay (x) (Dk. 70 Aissati x), Sacko (xxx) (Dk. 77 Burak x), Barrow (xxx), Rodallega (xx) (Dk. 90+3 Estupinan)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xx) - Caiçara (xxx), Ponck (xx), Epureanu (xx), Clichy (xxx), Mehmet Topal (x) (Dk. 90 Gökhan), İrfan (xx), Aleksic (xx) (Dk. 88 Muhammed Arslantaş), Elia (x) (Dk. 85 Kerim), Visca (xxx), Demba Ba (xx)

GOLLER: Dk. 54 Visca (Başakşehir), Dk. 60 Barrow (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Sackey, Murawski, Zeki (Yukatel Denizlispor), Aleksic (Medipol Başakşehir)